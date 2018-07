Nathan Fillion è Nathan Drake in uno spettacolare fan film di Uncharted

Nathan Fillion è Nathan Drake - ma in un fan film di Uncharted realizzato dallo stesso attore : Nathan Fillion e Nathan Drake, Nathan Drake e Nathan Fillion, ma sopratutto Nathan Fillion è Nathan Drake, almeno in un simpatico fan film realizzato dallo stesso attore che sembra far forte la propria candidatura per interpretare il celebre protagonista della serie di videogiochi Uncharted nel film dedicato che arriverà presto nei cinema di tutto il mondo.Il cortometraggio, segnalato da Eurogamer.net, è stato diretto da Allan Ungar e mostra ...

L'attore Nathan Fillion stuzzica i fan di Uncharted pubblicando alcune immagini : in arrivo novità sul film? : L'attore Nathan Fillion ricoprirà un ruolo nel film di Uncharted? Al momento non possiamo dare una risposta a questa domanda ma alcune immagini comparse in rete hanno stuzzicato la fantasia dei fan della famosa serie di Naughty Dog.Nello specifico, come riportato su Thewrap.com, L'attore ha pubblicato delle immagini sul profilo Instagram che si collegano apertamente alla serie di Uncharted.Una di queste immagini, ritrae il rapper Drake e la foto ...

Nathan Fillion protagonista di Uncharted? La star di Castle stuzzica i fan su Instagram (foto) : Nathan Fillion sarà il protagonista di Uncharted? Una delle saghe più importanti dell'universo della PlayStation potrebbe presto approdare al cinema, facendo felici i fan. Infatti, da diversi anni si pensa di adattare il videogioco per il grande schermo, ma finora nulla di concreto. E ora, l'annuncio potrebbe presto esser fatto da Sony Pictures. Unica mancanza: il personaggio principale. Nei mesi precedenti si era fatto il nome di Tom ...

Nathan Fillion - dopo ‘Castle’ è un agente di polizia in ‘The Rookie’ : A due anni dalla fine della lunga corsa di Castle, la serie tv di cui era protagonista (ma che è stata cancellata nel 2016 dopo otto stagioni) e che gli ha dato grande notorietà, l’attore canadese Nathan Fillion è pronto a tornare sul piccolo schermo con la sua nuova serie, The Rookie, come si legge su Coming soon. Al momento, però, non c’è ancora una data per la trasmissione della prima puntata anche se il 9 maggio è uscito il ...