Napoli | a tutto De Laurentiis | «CR7 gran colpo ma fuori budget per noi»

Il Napoli saluta Sarri : “grazie di tutto” : “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Napoli, salutando il tecnico toscano che dopo tre anni sulla panchina azzurra ha firmato per il Chelsea. “Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque ...

Omicidio Materazzo : la vittima sapeva tutto - “Luca vuole uccidermi” Un testimone rivela i terribili sospetti dell'ingegnere di Napoli. : Omicidio Materazzo, ultime notizie – Si è tenuta ieri mattina l’ultima udienza a carico di Luca Materazzo per il delitto del fratello Luca. L’ingegnere è stato ucciso nel novembre del 2016 mentre si trovava all’esterno della sua abitazione a Napoli. La Corte d’Assise della città partenopea ha ascoltato un importante testimone, che ha rivelato come Luigi Materazzo fosse consapevole del suo destino prima della ...

Napoli - il sogno svanito di Salvatore e la generazione disposta a tutto : Mentre Cristiano Ronaldo, Cr7, per usare il nome di un uomo diventato brand, sbarcava a Torino, a Napoli un suo potenziale emulo, con dieci anni ed alcune centinaia di milioni di meno, precipitava dal ...

De Laurentiis su Sarri / Il Presidente del Napoli : "Ora dipende tutto da lui" : De Laurentiis su Sarri, il Presidente del Napoli torna a parlare del tecnico ancora legato da un contratto con gli azzurri nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti. Il Chelsea su di lui.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:59:00 GMT)

Benzema al Napoli? / Calciomercato - gli azzurri provano il colpo ma Cr7 rallenta tutto? : Benzema al Napoli? Calciomercato: gli azzurri provano il colpo ma Cristiano Ronaldo rallenta tutto? L'attaccante francese potrebbe lasciare Madrid anche se il portoghese...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Stato-mafia - Ingroia a tutto campo"Prodi-Scalfari grande delusione" "Lasciai la toga per Napolitano" : INTERVISTA/ Craxi, Prodi, Berlusconi, Napolitano, Dell'Utri, Scalfari, Ezio Mauro, mafia, magistratura, politica: Antonio Ingroia parla a tutto campo del libro che ripercorre la sua carriera Segui su affaritaliani.it

Condannati a Napoli tre truffatori - tutto partì da un colpo spezzino : La Spezia - Quattro anni e due mesi per Angelo Maranta, tre anni per il fratello Salvatore, cinque anni per Felice Matteo. Queste le condanne inflitte dal tribunale di Napoli ai tre, accusati di ...

Napoli-Udinese - tutto fatto : Meret e Karnezis con Ancelotti : Vecchi amici di calcio, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo in questi anni si sono scambiati calciatori, direttori , vedi Pier Paolo Marino, e quasi un allenatore , Guidolin, portando a termine una ...

Napoli - auto giù a Posillipo : 'I nostri ragazzi sono morti invano - tutto è rimasto come sette anni fa' : Era il 2011. La notte tra il 14 e il 15 maggio quando, poco prima dell'alba, in via Petrarca, una Mini One con a bordo tre ragazzi appena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo e Giammaria De Gregorio - sfondò a velocità la fragile ringhiera in ferro che faceva da parapetto volando nel vuoto per oltre 50 metri prima di atterrare tra gli alberi di un giardino all'altezza di piazza San Luigi. Tornavano da una serata in discoteca, al Voga ...

Dimaro Folgarida - venti giorni a tutto Napoli : Sul piano degli spettacoli il programma prevede i tradizionali appuntamenti con il cabaret di Made in Sud , giovedì 19 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, e Gino ...

“C’è un morto”. Tragedia al porto di Napoli. È successo tutto su un traghetto in partenza per Palermo : Da Napoli è arrivata una notizia tristissima a rovinare l’estate turistica di una città intera. Un grave incidente è avvenuto a bordo di una nave della compagnia Gnv Atlas, che naviga sulla rotta Napoli-Palermo e che trasporta sempre moltissimi passeggeri e tanti turisti soprattutto in questo periodo di vacanze. Da quanto si apprende l’imbarcazione stava compiendo delle manovre nel porto di Napoli, quando una delle vetture ...

Napoli - a tutto De Laurentiis : “faremo 5 grandi acquisti. Sarri? E’ sparito. E su Alisson e Chiesa…” : Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato del Napoli, sottolineando come arriveranno cinque nuovi giocatori dopo gli acquisti già definiti Il mercato è in continua evoluzione e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Dopo la definizione dell’acquisto di Simone Verdi, il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli lavorano su altri obiettivi, con la consapevolezza di dover rinforzare la rosa a disposizione di Carlo ...

Lanier al Napoli / Tutto fatto : al Salisburgo 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni si chiude l’affare : Lanier al Napoli: Tutto fatto per il terzino del Rb Salisburgo. Nei prossimi giorni si chiuderà l'affare: sul piatto ci sono 10 milioni di euro con bonus per il club austriaco.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:06:00 GMT)