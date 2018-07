Muore dopo la cena al ristorante - forse le bruschette hanno causato la reazione allegica letale : Quel ristorante lo aveva frequentato già altre volte. Si sentiva al sicuro, Chiara Ribechini , cenando lì, e invece ieri sera la giovane, 24 anni, di Navacchio, Pisa, si è sentita male poco dopo la ...

Pisa - Muore per shock anafilattico dopo cena in un ristorante : indagato il titolare - sigilli alla cucina : sigilli alla cucina e titolare dell’azienda indagato. È quanto hanno deciso gli inquirenti che indagano sulla morte per shock anafilattico di una 24enne di Navacchio, nel Pisano, dopo una cena in un ristorante della zona. La donna, Chiara Ribechini, è deceduta dopo aver mangiato nel locale domenica sera. Le cause alla base dello shock verranno accertate dall’autopsia, in programma martedì, disposta dal pubblico ministero di Pisa, ...

“Amore aiutami - non sto bene”. Chiara - 24 anni - Muore dopo la cena al ristorante : Una ragazza di soli 24 anni piena di sogni, di speranze e di ambizioni. Molta in maniera assurda, al termine di una serata normalissima, come tante altre, e che però si è improvvisamente trasformata in tragedia, lasciando sotto choc i tantissimi conoscenti che le volevano bene e i parenti, disperati di fronte a un destino così inspiegabilmente crudele. Chiara Ribechini viveva a Navacchio di Casina, in provincia di Pisa, Toscana. Nella ...