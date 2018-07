Muore a 24 anni dopo la cena al ristorante con gli amici

Pisa - Muore a 24 anni per reazione allergica dopo aver cenato a ristorante : Era andata a cena fuori, ma è morta poco dopo a causa di una violenta reazione allergica. E' accaduto nel Pisano, a una ragazza di 24 anni. La giovane, la sera di domenica 15 luglio, dopo aver cenato ...

Malore dopo cena al ristorante : Chiara Muore a 24 anni - forse shock allergico fatale : La giovane, che soffriva di una forma di allergia importante, si è sentita male sulla strada del ritorno verso casa dopo la cena con il fidanzato e alcuni amici. Inutile l'uso dei farmaci che portava addosso e l'intervento del 118 allertato dagli amici: la ragazza è morta in strada poco dopo.Continua a leggere

Schianto mortale all'uscita della galleria di Martignano Si ribalta con l'auto : Muore un uomo di 61 anni : incidente galleria Martignano2.jpg Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Faccia a faccia ...

Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso : Luca Muore a 22 anni : Il giovane stava tornando da una festa paesana che aveva contribuito ad organizzare co una associoen locale, il sindaco: " Avevamo trascorso una bellissima serata grazie a loro, poi stamattina ci siamo svegliati con questa bruttissima notizia"Continua a leggere

Punto da un calabrone - Muore genovese di 72 anni | : È successo nella tarda serata di sabato a Grognardo, vicino ad Acqui Terme: l’insetto è entrato nella casa di Sergio De Felice e lo ha Punto accanto all’occhio

Trentino - Giovanni si schianta con la moto mentre è in gita con gli amici e Muore a 26 anni : Giovanni Zamperetti, operaio 26enne, è morto mentre a bordo della sua moto si è schiantato al suolo nei pressi del passo Vezzena, nel Comune di Levico, per un’uscita autonoma di strada. Era in Trentino in gita con altri centauri.Continua a leggere

La gita con gli amici finisce in tragedia : Giovanni sbanda con la moto e Muore a 26 anni : Una gita in Trentino con la moto per una dozzina di centauri è finita in tragedia : nei pressi del passo Vezzena, Comune di Levico, per un'uscita autonoma di strada ha perso la vita Giovanni ...

Lecce - scontro tra auto : Franco Muore a 41 anni. In coma la moglie - feriti i figli di 10 e 8 anni : Violento scontro tra auto nei pressi di Lecce e due famiglie distrutte. In una delle due vetture viaggiava quella di Franco Calogiuri, deceduto sul colpo: la moglie Roberta è in coma e i figli di 10 e 8 anni sono ricoverati in ospedale. Stavano tornando da un matrimonio. Nell'altra macchina c'era una coppia di coniugi: per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Verona - scontro tra auto e moto : Silvia Muore a 27 anni dopo 4 giorni di agonia : Silvia Persi, 27 anni, è morta dopo 4 giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento per i traumi riportati nel corso di un incidente stradale verificatosi lo scorso sabato tra una moto, sulla quale viaggiava la vittima insieme al fidanzato, e un'auto. Ancora da chiarire le cause e la dinamica.Continua a leggere

“Pazzi - cosa gli avete fatto?”. Muore in ospedale a 3 anni dopo un clamoroso errore medico : Fin da piccolo era costretto a convivere con una difficile condizione che col passare del tempo gli aveva causato un mare di guai costringendolo ad affrontare una battaglia durissima. E per l’ennesima volta, nonostante la tenere età, era stato costretto a ricorrere all’aiuto dei medici, ricoverato in ospedale per ricevere delle cure preziose. Purtroppo, però, stavolta le cose sono andate a finire nella peggiore delle maniere, ...

Francesca - appena 3 anni - Muore a 5 giorni da incidente stradale : Pescara - Non ce l'ha fatta la bimba di tre anni che la notte dell'8 luglio era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, avvenuto tra Manoppello e Scafa, nel Pescarese, sulla Tiburtina, mentre era in auto con la mamma. La piccola Francesca, di Scafa, è morta all'ospedale di Pescara dopo cinque giorni di ricovero in coma nel reparto di Rianimazione. Stamani, diagnosticata la morte encefalica, è partito il ...

Perde il controllo dell'auto sulla statale : Tommaso Muore a soli 29 anni : Secondo quanto riportato dalla cronaca locale il ragazzo si trovava a bordo della sua Ford Fiesta e stava percorrendo la statale 74 , conosciuta anche come via Carrera,, ad un tratto, per cause ...

Bimba 3 anni Muore a 5 giorni incidente : ANSA, - PESCARA, 13 LUG - Non ce l'ha fatta la Bimba di tre anni che la notte dell'8 luglio era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, avvenuto tra Manoppello e Scafa, nel Pescarese, ...

Muore a 5 anni sconfitto da un cancro : “Ai miei funerali voglio gonfiabili e Batman” : Garrett, un bimbo americano di 5 anni, è morto il 6 luglio dopo aver combattuto per nove mesi contro una rara forma di cancro. I suoi genitori hanno raccontato che lui stesso ha spiegato come doveva essere il suo funerale tra supereroi e fuochi d’artificio.Continua a leggere