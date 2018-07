romadailynews

: Municipio X: Stefano Mhanna inaugura i concerti del Chiostro: #Roma – Ha preso il via nel… - romadailynews : Municipio X: Stefano Mhanna inaugura i concerti del Chiostro: #Roma – Ha preso il via nel… - stefano_paolini : RT @giulianadipillo: Ho dato mandato al Direttore del X Municipio di sensibilizzare tutti gli stabilimenti per far rispettare l'ordinanza b… - malabruzzi : Venerdì scorso - ricorda il presidente della commissione Ambiente del municipio I, Stefano Marin - abbiamo ricevuto… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma – Ha preso il via neldi Palazzo del Governatorato, sede delX, la rassegna “Festival Estate Cultura Senza Limiti”, 16 eventi culturali a 360 gradi, tra le iniziative vincitrici dei bandi municipali per l’estate lidense. Tra gli appuntamenti in programma, quattro conferenze archeologiche su Ostia Antica, quattro incontri con l’autore, una mostra fotografica, una pittorica, un concerto di musica popolare, un concerto popolare, un concerto corale, un concerto lirico, un recital di violino assolo, duedi musica solistica con orchestra da camera. E il primo appuntamento è stato proprio un concerto di musica classica o, per meglio dire, una lezione e musica con violino ed archi che ha riguardato le Quattro stagioni di Vivaldi. Il giovane Maestro, 23 anni, ideatore dell’iniziativa, talento assoluto, assieme al suo gruppo Novi Toni Comites, ...