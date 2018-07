romadailynews

: Municipio IV. Cerimonia di apertura Villa Farinacci: “Dopo un lunghissimo e dettagliato… - romadailynews : Municipio IV. Cerimonia di apertura Villa Farinacci: “Dopo un lunghissimo e dettagliato… - willa4you : Vedo che il sindaco di tanto in tanto premia con una cerimonia le coppie sposate da 50 o più anni. Io una scappata… - agenparl_lazio : ROMA, MUNICIPIO I: CERIMONIA IN MEMORIA DI CARLO MACRO @Sabrinalfonsi -

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Dopo un lunghissimo e dettagliato lavoro riusciamo a riportare laa disposizione dei cittadini di tutto ilIV. E’ una immensa soddisfazione che vogliamo dedicare e condividere con tutto il territorio, che merita di avere un luogo così di prestigio che è stato chiuso per troppi anni” lo comunica in una nota la Presidente delIV Roberta Della Casa. “Sin dal primo giorno successivo alle elezioni amministrative abbiamo iniziato a lavorare studiando tutti i documenti ed incontrando tutte le parti politiche affinché si potesse arrivare finalmente a questo giorno in cui annunciamo che lasarà riaperta al pubblico per una prima giornata culturale il 18 luglio alle ore 18. In questa occasione abbiamo previsto l’esposizione di alcune Opere di Artisti del nostro, l’esibizione di una Band Musicale e di Danze Storiche in Abito ...