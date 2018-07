MotoGP | scontro Petrucci-Lorenzo | la Ducati è performante ma i piloti finiscono per

oasport

(Di lunedì 16 luglio 2018) Lo si temeva alla vigilia che il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di, sarebbe stato problematico per la. Il sesto e settimo posto di Jorgee di Andrea Dovizioso, alle spalle delle altre due Rosse di Danilo(Team Pramac) e di Alvaro Bautista (Team Angel Nieto), non sono certo riscontri di cui rallegrarsi. Gestione delle gomme e costanza di rendimento sono venute a mancare sulle due GP18 ufficiali che, però, complessivamente nel confronto con la moto dell’anno scorso si sono rivelate maggiormente prestazioni. Dovendo tracciare un bilancio della prima parte di stagione, infatti, non si può non sottolineare la velocità della D16 e i miglioramenti in fase di percorrenza. Eppure sia il “Dovi” che Jorge sono ormai tagliati fuori dalla lotta per l’iride, salve miracoli: 77 i punti di ritardo del forlivese e 80 quelli di distacco ...