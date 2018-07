MotoGP | Mondiale 2018 | Valentino Rossi va oltre i limiti della Yamaha Ma Marc Marquez

oasport

: Miglior risultato stagionale ?????? per @ValeYellow46 ???? Il #Dottore allunga per il 2° posto nel Mondiale ???? ??????… - SkySportMotoGP : Miglior risultato stagionale ?????? per @ValeYellow46 ???? Il #Dottore allunga per il 2° posto nel Mondiale ???? ??????… - SkySportMotoGP : 'Ci sono due certezze assolute in questo Mondiale: @ValeYellow46 e @marcmarquez93' ? L'editoriale di @guidomeda ??????… - repubblica : MotoGp, Germania: Marquez fa festa due volte, vittoria e ipoteca sul mondiale. Rossi è secondo -

(Di lunedì 16 luglio 2018) A fine gara, per l’ennesima volta, è arrivato puntuale il grido d’aiuto di. “La moto si guida bene, ma ci serve di più in accelerazione. Io e Maverick stiamo facendo un grande lavoro. Però dal Giappone devono darci una mano…“. Parole dette col sorriso, come sempre, ma non per questo non amare. Quello del Sachsenring è stato il quinto podio in nove gare per, bottino ottimo ma non soddisfacente per un pilota e una moto che devono lottare per il titolo. Perché nel secondo posto di ieri, miglior risultatosua stagione, c’è tanto del Dottore., come già successo tante volte quest’anno, è riuscito a portare la suai suoi. La pista tedesca non era certo ideale per le caratteristicheM1, maè stato come al solito perfetto, quasi maniacale, come quando ha ammesso di essere andato a ...