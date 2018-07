MotoGP | Luca Marini non è più il “fratello di Valentino Rossi” Un pilota in costante

oasport

: Emozionante primo podio in carriera Moto2 @MotoGP per @Luca_Marini_97 al #GermanGP ???????? Bravissimo #Maro10 P3 ????????… - VRRidersAcademy : Emozionante primo podio in carriera Moto2 @MotoGP per @Luca_Marini_97 al #GermanGP ???????? Bravissimo #Maro10 P3 ????????… - LiaCapizzi : Legami di sangue. Valentino Rossi emozionato per il primo podio in carriera Moto2 del fratello Luca Marini: 'Sono o… - SkyRacingTeam : Primo podio in carriera per @Luca_Marini_97 ???? Sfortunato ma tenace @PeccoBagnaia ?? #SkyVR46Ger ???? #GermanGP -

(Di lunedì 16 luglio 2018) La domenica del Sachsenring (Germania) non è stata solo una buona giornata perRossi, secondo su una Yamaha tutt’altro che perfetta alle spalle di Marc Marquez, ma anche per un ragazzo riconosciuto come il fratellino di… Ci riferiamo ache ieri, in sella alla Kalex del Team VR46, ha colto il suo primo podio (terzo) nel Mondiale della media cilindrata, esibendo grinta e tanta voglia di arrivare. Una gara sugli scudi quella di, partito deciso e pronto a lottare dopo il secondo tempo ottenuto nelle qualifiche. Il tortuoso circuito teutonico ha esaltato le qualità di guida del centauro italiano e la battaglia con con il sudafricano Brad Binder e lo spagnolo Joan Mir è stata emozionante. Lo Sky Racing Team VR46, teso anche per le sorti di Francesco “Pecco” Bagnaia in lizza per il titolo e finito nelle retrovie dopo aver evitato ...