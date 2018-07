: Mose, pignorato 1 mln a generale GdF - TelevideoRai101 : Mose, pignorato 1 mln a generale GdF -

La Corte dei Conti della Lombardia ha accolto la richiesta della Procura regionale, che ora chiede un risarcimento di un milione di euro a favore della GdF all'exEmilio Spaziante, per "danno all'immagine del Corpo". L'alto ufficiale della Finanza aveva patteggiato a 4 anni la pena per concorso in corruzione nel quadro della vicenda dela Venezia.(Di lunedì 16 luglio 2018)