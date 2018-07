Morì dopo trapianto | chiesta archiviazione per 5 medici

Morì dopo trapianto - pm : archiviazione : ANSA, - MILANO, 16 LUG - Dagli esami strumentali e clinici il cuore e apparso "idoneo" al trapianto e quindi non c'è alcuna responsabilità medica. E' in sintesi la motivazione con cui il pm di Milano ...

“Dopo la diagnosi di Hiv - volevo morire il prima possibile”. Storie di un contagio (che continua) e di chi riesce a uscirne : “Il dottore mi diagnosticò l’Hiv, contratto per colpa di un ago infetto. Le aspettative di sopravvivenza erano esigue. volevo morire il prima possibile.” Federica ha 48 anni e una figlia di 25, una famiglia benestante alle spalle che non le ha mai fatto mancare nulla. La diagnosi di Hiv per lei arriva al culmine di una vita trascorsa tra ribellione verso i genitori, quelle che si potrebbero chiamare cattive compagnie e la dipendenza dalla droga, ...

Cina - libera dopo 8 anni Liu Xia. La vedova di Liu Xiaobo verso Berlino. “E’ più facile morire che vivere” : Ai domiciliari dal 2010 senza che fosse formalizzata alcuna accusa, Liu Xia, vedova del dissidente cinese Liu Xiaobo, ha lasciato la Cina. dopo il via libera alla partenza dalle autorità di Pechino – per due volte già negato all’ultimo momento – la donna ha preso questa mattina un volo per Berlino. “Ha lasciato il Paese per cure mediche, di sua volontà” ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ...

Belen Rodriguez/ Dopo la crisi con Andrea Iannone anche in Tribunale con Nina Moric : scambio di saluti e baci : Belen Rodriguez, Dopo la crisi con Andrea Iannone anche in Tribunale a Milano con Nina Moric: scambio di saluti e baci per le due ex di Fabrizio Corona, i dettagli.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:02:00 GMT)

Olimpiadi Torino - dopo i malumori in maggioranza Appendino rassicura : “Nessuna epurazione” : “Non ci sarà nessuna epurazione nel mio gruppo consigliare”. dopo le critiche ricevute da una parte della sua maggioranza, Chiara Appendino ha presentato questa mattina a Torino il pre dossier per la candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi Invernali del 2026. L'articolo Olimpiadi Torino, dopo i malumori in maggioranza Appendino rassicura: “Nessuna epurazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo i 105 anni meno rischio di morire/ Cos'è la sopravvivenza selettiva? "Scoperta cruciale per la longevità" : Dopo i 105 anni meno rischio di morire, c'è davvero un limite biologico? Cosa accade superata quest'età e come cambiano le cose all'interno dell'organismo umano.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:23:00 GMT)

La memoria dell'acqua trent'anni dopo - : Nel decennale della scomparsa di Benveniste nell' Ottobre del 2014 da Parigi a Roma due giornate scientifiche hanno segnato lo stato dell'arte sulle ricerche in corso nel mondo che mostrano in ...

Operazione Husky : 75 anni dopo anche Taormina tra i luoghi della memoria : ... promuovere iniziative dal grande valore storico-culturale ed al tempo stesso creare eventi in grado di alimentare economia e turismo di settore. Ed una regione come la Sicilia " conclude Barbagallo ...

Razzi : “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello a Berlusconi : “Ho preso il mio primo vitalizio mensile. È di 2600 euro netti. Quei soldi mi servono per vivere. Devo morire di fame dopo 70 anni di lavoro?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dall’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, da lunedì 25 giugno protagonista dello show “Razzi vostri” con Saverio Raimondi, su Canale Nove. E aggiunge: “C’è chi dice che Prendo 4mila o 5mila ...

Tumori - mieloma : più di 2 anni senza malattia dopo il trapianto : Una terapia a base di lenalinomide, autorizzata dall’Aifa per i pazienti affetti da mieloma multiplo come terapia di mantenimento dopo il trapianto autologo di cellule staminali, aumenta di 2 anni, portandolo da 3 a 5 anni, il periodo medio di intervallo senza malattia. Lo ha annunciato Vittorio Montefusco dell’Istituto dei Tumori (INT) di Milano. Il mieloma multiplo, spiega Michele Cavo, dell’Università di Bologna, “è un ...

Il Pd dopo le amministrative e i timori sulla trade war. Le notizie del giorno - in breve : Le notizie per cui la Casa Bianca starebbe preparando nuove misure per limitare gli investimenti cinesi nelle tecnologie strategiche americane ha fatto crollare le Borse in tutto il mondo, specie i ...

Esce dall'acqua dopo il bagno e perde la memoria : ricoverato : GROTTAMMARE - È uscito dall'acqua, ha fatto un paio di flessioni sul bagnasciuga e ha perso la memoria . È accaduto ieri lungo la spiaggia di Grottammare ad un ascolano di 65 anni che, nel pomeriggio, ...