Monza | spari dopo lite per motivi familiari

(Di lunedì 16 luglio 2018) Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Ci sarebbe unaperalla base del ferimento di un uomo a colpi di arma da fuoco, avvenuto la scorsa notte a Brugherio, nel monzese. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a sparare sarebbe stato un operaio di 29 anni di origine albanese, pregiudicato, durante una cena organizzata in casa sua con lo zio, un 36enne di origine moldava, incensurato. Assieme a loro anche le rispettive mogli.Per cause ancora da accertare, sembra che i due uomini abbiano cominciato a discutere e che al culmine della, il 29enne abbia estratto una pistola esplodendo un colpo contro lo zio. Poi si sarebbe dato alla fuga in auto, facendo perdere le sue tracce.I carabinieri stanno setacciando il territorio per rintracciare l’aggressore. La vittima, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di, non sarebbe in ...