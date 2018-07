Mondo TV | accordo con Grabo su diritti Robot Trains per Italia e Russia

Al via il vertice Trump-Putin : «Il Mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Cicero - Valore Impresa - : "Necessario raccordo tra università e Mondo imprenditoriale" : "E' necessario -spiega Gianni Cicero, presidente di Valore Impresa e promotore dell'evento- creare un equilibrio tra mondo delle scuola e mondo del lavoro, nello specifico è necessaria un'attività di ...

Borsalino - raggiunto l'accordo per salvare la fabbrica del cappello più famoso del Mondo : Alessandria, l'imprenditore italo-svizzero Camperio ha firmato con i curatori fallimentari un patto per una nuova offerta d'acquisto

Mondo TV Iberoamerica sigla accordo con Sony Music Entertainment Italy : Teleborsa, - La controllata di Mondo TV, Mondo TV Iberoamerica ha concluso un accordo con Sony Music Entertainment Italy, per la distribuzione Musicale dei brani Musicali tratti dalla colonna sonora ...

Mondo TV sigla accordo di licenza con Play Press : Edizioni Play Press ha acquistato da Mondo TV una licenza per lo sfruttamento di alcuni diritti di publishing della serie di animazione basata sulla property Invention Story, serie di punta del