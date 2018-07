Mondiali Russia 2018 – Morti e feriti in Francia | rovinata la ‘festa mondiale’

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Alcuni teppisti mischiati tra la folla in festa hanno assaltato alcuni negozi del centro, inducendo la polizia ad intervenire. Nell’alta Savoia invece la morte di un uomo per una terribile caduta Una festada un saccheggio vergognoso, messo in atto da un gruppo di teppisti ai negozi del centro di Parigi. La festa per la vittoria del Mondiale nella capitale si è trasformata presto in delinquenza, con vetrine spaccate e gas lacrimogeni sparati dalla polizia per disperdere i facinorosi, protagonisti di atti indecorosi nei confronti dei principali negozi presenti sugli Champs-Élysées. Tra gli esercizi maggiormente danneggiati c’è il Drugstore Publicis, situato a pochi metri dall’Arco di Trionfo. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma grazie ai lacrimogeni nella parte alta del viale, mentre vicino a Place de la Concorde non si sono registrati ...