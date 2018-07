Mondiali Russia 2018 – Il ritorno trionfale della Francia | bagno di folla per gli eroi

Mondiali Russia 2018 : ecco come la Presidentessa della Croazia ha conquistato i cuori di tutti : Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidentessa della Croazia, ha conquistato tifosi e spettatori di tutto il mondo della finale dei Mondiali vinta dalla Francia contro la Croazia. La donna è apparsa commossa quando ha abbracciato il capitano della sua squadra, Luka Modric. Vestita con la maglia a scacchi rossi e bianchi della sua nazionale, ha sussurrato qualcosa all’orecchio dell’asso croato mentre riceveva il premio del Pallone d’Oro del torneo come ...

Mondiali Mediaset : oltre 297 mln di spettatori in tv e il boom sul web per Russia 2018 : Grande soddisfazione di Mediaset per i numeri del Mondiale appena concluso e trasmesso in diretta e gratuitamente. L'ascolto cumulato di tutti i 64 match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, ...

Chi ha guadagnato dai Mondiali di Russia? : Cosa resta di un Mondiale, cosa resta di tutti i soldi investiti e quanti di questi torneranno indietro sotto altre forme, ce l’hanno spiegato bene alcuni anni fa i due autori di Soccernomics, Simon Kuper e Stefan Szymanski. L’idea che una grande manifestazione sportiva, al netto delle spese, possa

Mondiali Russia 2018 – Eden Park lancia uno speciale papillon per celebrare la Francia : Un tocco di French Flair per celebrare il mondiale! Il papillon di Eden Park per omaggiare la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 Eden Park festeggia la vittoria della nazionale francese declinando il caratteristico papillon rosa in variante blu, bianca e rossa. Dettaglio chic ed accessorio in grado di definire in modo chiaro ed audace l’identità di chi lo indossa, rappresenta al meglio lo stile alla francese proprio del ...

Pussy Riot : la protesta politica durante la finale dei Mondiali in Russia : Come è stato definito dai quattro del gruppo Riot, scendendo in campo "il meraviglioso mondo dello sport è formato da una bolla fallata in cui possono entrare persone che corrono, si agitano e sono ...

Mondiali - Salvini : "Io in Russia su un normale volo di linea" : Polemica inutile, quella del Pd . A sollevarla era stato il vulcanico parlamentare dem, Michele Anzaldi. Che si chiedeva, e chiedeva a Salvini di chiarire, a che titolo il ministro dell'Interno ieri ...

Mondiali 2018 Russia - Francia in coro : 'It's coming home' per Pogba. E a Kanté : 'L'unico a fermare Messi' : Un piccolo guerriero in campo eppure talmente timido per sottoporsi alle classiche foto post-vittoria sfoggiando la Coppa del Mondo: ecco perché il solidale N'Zonzi ha invitato i compagni a concedere ...

Putin : 25 milioni di cyber-attacchi contro Russia durante i Mondiali : Putin: 25 milioni di cyber-attacchi contro Russia durante i Mondiali Putin: 25 milioni di cyber-attacchi contro Russia durante i Mondiali Continua a leggere L'articolo Putin: 25 milioni di cyber-attacchi contro Russia durante i Mondiali proviene da NewsGo.

Mondiali Russia 2018 - Blatter attacca il VAR : “il cielo piangeva per la Croazia e per la decisione sul rigore di Perisic” : L’ex presidente della Fifa ha parlato del Mondiale di Russia 2018, lanciando una frecciatina al VAR Joseph Blatter applaude la Russia per l’organizzazione del Mondiale e torna ad attaccare la Var. L’ex presidente della Fifa ha detto la sua sulla rassegna iridata appena conclusa pubblicando un messaggio su twitter: “Mondiale eccezionale! Complimenti all’organizzazione e soprattutto alla Russia”, dice lo ...

Mondiali Russia 2018 - oggi il rientro della Nazionale francese : pomeriggio la festa sugli Champs-Elysèes : La Nazionale di Deschamps atterrerà questo pomeriggio a Parigi, per poi dirigersi sugli Champs Elysèes e ricevere l’abbraccio della folla Appuntamento oggi pomeriggio sugli Champs-Elysees a Parigi per la grande festa mondiale della Francia. La Federcalcio transalpina ha annunciato che la parata per festeggiare la Nazionale campione del mondo vedrà ‘les bleus’ atterrare a metà pomeriggio all’aeroporto Charles de ...

Mondiali Russia 2018 - Tudor critica la Francia : “non ha fatto un gran mondiale - ha giocato all’italiana” : L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali, sottolineando invece la buona prestazione della Croazia “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di ...

Russia 2018 : Putin - 25 milioni di cyber-attacchi durante i Mondiali : La Russia è stata presa di mira da circa “25 milioni di attacchi informatici” durante i mondiali di Calcio 2018. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, senza specificare la fonte di questi attacchi o se siano stati condotti da individui o software. “”durante il periodo della Coppa del Mondo, sono stati neutralizzati quasi 25 milioni di attacchi informatici e altre attività criminali sulle strutture di ...

Mondiali 2018 : i migliori tagli di capelli dei calciatori di Russia 2018 : Ai Mondiali si sono viste moltissime cose belle e alcuni calciatori hanno sfoggiato fisici e look interessanti che meritano di esser ricordati. Ecco chi si è distinto per buongusto e coolness. IL BRAVO RAGAZZO: Ruben Loftus-Cheek, centrocampista dell’Inghilterra Faccia pulita, fresca, capello corto, cortissimo e barba ben curata. Questo è decisamente un look da 10 e lode, peccato Ruben, nelle tre partite giocate, non abbia sfoggiato anche ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia fa festa : discorso e show di Macron negli spogliatoi : La Francia vince il secondo Mondiale e fa festa insieme al suo presidente. È un Emmanuel Macron scatenato quello che si è visto lungo tutta la serata finale di Mosca, tra spalti e spogliatoi. ...