Mondiali | Nicchi | “bravi gli arbitri italiani”

Nicchi : “var room come a Mondiali? Attenzione a lasciare certo per incerto” : “Una Var room come ai Mondiali? Dipende dalle possibilità strategiche ed economiche della Lega. Noi, per l’esperienza avuta lo scorso anno, abbiamo lavorato bene con la sala Var nello stadio ma se vogliono sperimentare altri sistemi siamo disponibili, però Attenzione a lasciare il certo per l’incerto”. E’ la precisazione del presidente dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, ...