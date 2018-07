Mondiali | la presidente croata | “abbiamo combattuto da leoni”

Mondiali 2018 Russia - Presidente Croazia : 'Squadra di leoni - scritta la storia'. Macron : 'Mercy' : Anche Andrej Plenkovic, primo ministro croato, ha voluto complimentarsi coi suoi: "Per me i nostri ragazzi sono Campioni del mondo! Hanno giocato benissimo, i francesi hanno avuto molta fortuna nel ...

Mondiali Russia 2018 - la Presidente croata si commuove : “bravi biancorossi - avete combattuto come leoni” : Presente sul palco d’onore per la premiazione, la Presidente croata si è commossa abbracciando tutti i propri giocatori Una sconfitta che non cancella l’orgoglio della Croazia e della sua Presidente Kolinda Grabar Kitarovic, comunque soddisfatta del Mondiale giocato dalla Nazionale croata. Fabio Ferrari/LaPresse Vestita con la maglia a scacchi durante la premiazione, la Kitarovic si è anche commossa nel consegnare la medaglia a ...

Mondiali Russia 2018 – Dov’è finita la galanteria? Putin - la pioggia e la presidentessa croata lasciata senza ombrello [GALLERY] : Non ci sono più gli uomini di una volta: la presidentessa croata lasciata senza ombrello sotto la pioggia durante la premiazione dei Mondiali di Russia 2018 E’ tempo di festeggiare per la Francia per il titolo Mondiale conquistato questo pomeriggio, vincendo la finale di Russia 2018 contro la Croazia. Mbappè e compagni possono festeggiare per un titolo tanto sognato e meritatissimo, al termine della competizione iridata che ha ...

Mondiali 2018 - ecco VP9. La presidente della Croazia regala la maglia della nazionale a Vladimir Putin : La presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic si è presentata dal presidente russo Vladimir Putin con un regalo, una maglietta della nazionale croata in rosso e bianco con il numero 9 e il nome Putin scritto sopra L'articolo Mondiali 2018, ecco VP9. La presidente della Croazia regala la maglia della nazionale a Vladimir Putin proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mondiali - oggi la Finale Croazia-Francia. La presidente : “grazie Russia” : Il presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha pubblicato sulla suo account twitter un videomessaggio in russo, in cui ringrazia la Russia per l’accoglienza e invita i tifosi russi a sostenere la Croazia nella Finale contro la Francia. “A nome dei tifosi croati – ha detto Grabar-Kitarovic – grazie alla Russia per l’accoglienza calorosa! Siete degli ottimi padroni di casa. oggi fate il tifo per la ...

Mondiali : il Presidente della Croazia : “credo nella vittoria’” : La Presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic si è detta fiduciosa su una vittoria della nazionale a scacchi nella finale dei Mondiali oggi pomeriggio a Mosca contro la Francia. Parlando con i giornalisti stamani all’aeroporto di Zagabria prima della partenza per la capitale russa dove assisterà al match insieme al Presidente russo Vladimir Putin, la Grabar-Kitarovic ha detto che non avrebbe mai pensato “di arrivare in finale, ...

Mondiali Russia 2018 – La presidentessa della Croazia è super sexy - il web se ne innamora : ma è uno scambio di persona [GALLERY] : Inquadrata più volte durante i Mondiali di Russia 2018, la presidentessa della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic, ha fatto innamorare il web: ma le foto che circolano non sono le sue Il mondo del web ha una nuova fiamma: Kolinda Grabar-Kitarovic, presidentessa della Croazia. Le telecamere l’hanno beccata più volte in esultanze sfrenate ai gol della propria nazionale, ai Mondiali di Russia 2018, e la presidentessa croata (la più ...

Mondiali Russia 2018 : il presidente del Cio incontrerà Putin : Vladimir Putin incontrerà il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, che sarà a Mosca per assistere alla finale dei Mondiali di calcio, in programma domenica pomeriggio. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Il colloquio – ha sottolineato Peskov – è già stato pianificato”.L'articolo Mondiali Russia 2018: il presidente del Cio incontrerà Putin sembra essere il ...

Mondiali : presidente Cio incontrerà Putin : ANSA, - MOSCA, 11 LUG - Vladimir Putin incontrerà il presidente del Comitato olimpico internazionale, Cio, Thomas Bach, che sarà a Mosca per assistere alla finale dei Mondiali di calcio, in programma ...

Mondiali : il presidente Putin invita la Nazionale russa a Kaliningrad : Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato la Nazionale russa a Kaliningrad, dove si terrà un incontro dedicato al lascito per i Mondiali in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Izvestiya. In particolare, l’incontro riguardera’ il futuro utilizzo delle infrastrutture sportive costruite per i Mondiali. Rispondendo alle domande di Izvestiya, Peskov ha detto di non sapere se Putin voglia ...

Mondiali - il presidente serbo : “ho tifato per la Russia” : Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver tifato per la Russia alla partita dei Mondiali persa ai rigori dai padroni di casa contro la Croazia. “Ho tifato per la Russia. Alcuni mi hanno criticato. E’ un mio diritto. La Serbia e’ una società democratica nella quale ognuno può tifare per chi vuole”, ha detto Vucic. “Anche per altre migliaia di volte in una partita del genere tiferei per la ...

Mondiali - il presidente della Serbia : 'Ho tifato per la Russia contro la Croazia' : Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver tifato per la Russia alla partita del mondiale di calcio che i padroni di casa hanno perso ai rigori contro la Croazia. 'Ho visto la partita, e ho ...

Mondiali : Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino : “Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri”. Con questo tweet, diffuso dal suo avvocato Matias Morla, l’ex ‘Pibe de oro’ chiede perdono per quanto detto dopo Colombia-Inghilterra. Maradona, nel corso di un programma televisivo, aveva sostenuto che “c’è stato un furto ...

Moldova : presidente Dodon a Mosca per chiusura Mondiali e incontro con Putin : Il presidente filorusso della Moldova Igor Dodon si recherà a Mosca il 15 per la cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio e per incontrare la sua controparte Vladimir Putin. “La mia politica estera prevede il completo ripristino delle relazioni con la Russia. Sono stato invitato alla cerimonia di chiusura dei Mondiali. Auspico di incontrare Putin e si sta preparando un tale incontro”, ha affermato in una conferenza stampa. ...