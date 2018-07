Mondiali | il Ct della Croazia | “il rigore ha segnato la partita”

Video/ Francia-Croazia - 4-2 - : highlights e gol della partita - finale Mondiali 2018 - : Video Francia Croazia , risultato finale 4-2, : gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018, che si è giocata allo stadio Luzhniky di Mosca.

Video/ Francia-Croazia (4-2) : highlights e gol della partita (finale Mondiali 2018) : Video Francia Croazia (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018. Allo stadio Luzhniky di Mosca si è giocata la partita per il titolo in Coppa del Mondo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:06:00 GMT)

Mondiali Russia - il Louvre ‘sbeffeggia’ l’Italia : la Gioconda con la maglia della Francia [FOTO] : 1/12 ...

La festa della Francia e la delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...

Mondiali Russia 2018 - Modric orgoglioso della sua Croazia : “siamo stati la squadra migliore per gran parte dell’incontro” : Il capitano della Croazia ha parlato ai media del proprio Paese dopo la sconfitta in finale contro la Francia, palesando amarezza e orgoglio Una sconfitta che fa male, un colpo duro da digerire soprattutto per quanto visto in campo. La Croazia esce a testa altissima dalla finale dei Mondiali di Russia 2018, dimostrando orgoglio anche dopo questo tremendo ko. AFP PHOTO / Jewel SAMAD / A metterci la faccia non poteva che essere Luka Modric, ...

Mondiali Russia - l’altra faccia della medaglia : le lacrime della Croazia [FOTO] : 1/13 LaPresse - Fabio Delfino FABIO D ...

Mondiali 2018 Russia - dai baffi di Rami alla 'F' coi palloni : le scaramanzie della Francia campione : Celebrando il proprio trionfo davanti al mondo. Indicando con l'indice proprio quella seconda stella. La loro: bravi, fortunati e anche scaramantici. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali Guarda ...

Mondiali 2018 : Modric è il miglior giocatore della Coppa del Mondo : Modric è il miglior giocatore del Mondiale 2018. Mbappé vince il premio per lil miglior giovane mentre Kane quello di capocannoniere

CAPOCANNONIERE Mondiali 2018 / Harry Kane come Lineker : quale futuro per il bomber della Coppa del Mondo? : Harry Kane è il CAPOCANNONIERE dei MONDIALI 2018: l'attaccante inglese segna 6 gol e contribuisce al quarto posto della sua nazionale, succedendo a James Rodriguez nell'albo d'oro dei bomber(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:19:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - tutte le curiosità della finale Francia-Croazia : A completare l'albo d'oro dei ventuno Campionati del Mondo ecco Inghilterra e Spagna a 1. Non solo l'albo d'oro vede un cambio in classifica, ma la finale del Luzhniki ha regalato un sacco di prime ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia regala un altro successo all’Europa : ecco l’albo d’oro della Coppa del Mondo : Dopo la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2, aumenta a 12 il numero dei Mondiali vinti da una nazionale europea: ecco l’albo d’oro dei Mondiali aggiornato Con la vittoria contro la Croazia per 4-2 nella finalissima dell’edizione 2018 dei Mondiali, la Francia conquista la sua seconda Coppa del Mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2. In vetta c’è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e ...

Tutte le foto della finale dei Mondiali : I gol, i festeggiamenti e tutto quello che c'è stato intorno alla bella vittoria della Francia a Mosca The post Tutte le foto della finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Francia-Croazia - i gol della finale dei Mondiali 2018 : Francia campione del mondo: l'autogol di Mandzukic, poi le reti di Perisic, Griezmann, Pogba, Mbappé e ancora Mandzukic. Ecco tutti i gol della finale dei Mondiali Francia-Croazia FOTO Macron scatenato esulta davanti alla ...

Mondiali Russia 2018 - la Top 11 della competizione : tanta Francia - onore anche alle semifinaliste : Mondiali Russia 2018, la Top 11 della competizione vede tanta Francia com’è giusto che sia dopo la grande impresa di Deschamps e soci Mondiali Russia 2018, la Top 11 è ovviamente condizionata dal successo della Francia. Se dovessimo eleggere un allenatore per questa squadra, non potremmo non affidarci a Deschamps, equilibratore della Nazionale transalpina, capace di portarla sul tetto del mondo. Il miglior portiere di Russia 2018, ...