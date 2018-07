Mondiali | Francia campione ma sui social impazza il razzismo

Calcio - Mondiali 2018 : Francia sul tetto del mondo all’italiana? Il talento al servizio della squadra : La Francia sul tetto del mondo. La rassegna iridata del Calcio in Russia è andata in archivio e sono stati Les Blues a scrivere il proprio nome. Per la seconda volta nella loro storia, a distanza di venti anni dal trionfo casalingo di Zinedine Zidane e soci, i francesi possono esultare ed è uno che c’era in quel 1998 il trait d‘union. Parliamo di Didier Deschamps, tra i pochi eletti ad aver vinto la Coppa sia da giocatore e sia da ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia fa festa : discorso e show di Macron negli spogliatoi : La Francia vince il secondo Mondiale e fa festa insieme al suo presidente. È un Emmanuel Macron scatenato quello che si è visto lungo tutta la serata finale di Mosca, tra spalti e spogliatoi. ...

Mondiali Russia 2018 – Morti e feriti in Francia - rovinata la ‘festa mondiale’ : interviene la polizia con i gas lacrimogeni [GALLERY] : Alcuni teppisti mischiati tra la folla in festa hanno assaltato alcuni negozi del centro, inducendo la polizia ad intervenire. Nell’alta Savoia invece la morte di un uomo per una terribile caduta Una festa rovinata da un saccheggio vergognoso, messo in atto da un gruppo di teppisti ai negozi del centro di Parigi. La festa per la vittoria del Mondiale nella capitale si è trasformata presto in delinquenza, con vetrine spaccate e gas ...

Ascolti tv - Francia vs Croazia : boom di telespettatori per la finale dei Mondiali di Russia : Cosa dicono gli Ascolti tv in merito alla partita Francia vs Croazia. Quanti hanno visto in diretta televisiva la vittoria dei Mondiali di Russia 2018 da parte della Nazionale francese? Mediaset ha confermato la scia di successi. Ogni partita ha segnato un vero e proprio boom di Ascolti. I telespettatori, nonostante l’assenza dell’Italia, hanno seguito i match con interesse sempre crescente. Perfino Balalaika, il programma condotto ...

Mondiali 2018 - scontri - incidenti e saccheggi in Francia dopo la vittoria : 2 morti e 3 bambini feriti : I tifosi hanno inondato le strade del Paese dopo che la Francia ha portato a casa la seconda Coppa del Mondo della sua storia. Purtroppo, però, la festa si è subito trasformata in scontri e la polizia è stata chiamata ad intervenire. Nella città sudorientale di Annecy, la polizia ha riportato che un uomo di 50 anni è morto dopo essersi spezzato il collo per essere saltato in un canale dopo il fischio finale che ha segnato la vittoria dei ...

Mondiali - Totti : “complimenti alla Francia” : “Complimenti alla Francia, per la vittoria, e alla Croazia per il gran Mondiale che ha giocato. Una bellissima finale, che ho visto con un po’ di amici!”. Così, dal proprio account ufficiale di Twitter, Francesco Totti,si congratula con i francesi, accompagnando il messaggio con due foto scattate a Mosca: una lo ritrae con il brasiliano Ronaldinho, l’altra con l’argentino Maradona. Totti vinse il Mondiale nel ...

Mondiali 2018 Russia - Griezmann trascinatore della Francia. Merita il Pallone d'oro? : La confessione sul rigore e l'amore per l'Uruguay "Non mi sono ancora reso conto di cosa significhi essere un campione del mondo - ha dichiarato entusiasta Griezmann al termine dell'incontro -. Sono ...

Mondiali 2018 - Macron ringrazia i giocatori della Francia poi si lascia andare : dab negli spogliatoi : “Grazie”. Con questa semplice parola il presidente francese Emmanuel Macron, presente in tribuna nella finale di Mosca, ha celebrato il trionfo della Francia nel Mondiale in Russia. Dopo ha fatto visita ai giocatori negli spogliatoi e si è lasciato andare inscenando un ballo assieme a Pogba L'articolo Mondiali 2018, Macron ringrazia i giocatori della Francia poi si lascia andare: dab negli spogliatoi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mondiali 2018 Russia - la Francia è campione : la rassegna stampa : Il Corriere dello Sport applaude il CT: "Deschamp Élysées: campione del mondo da giocatore nel 1998 e da selezionatore 20 anni dopo, si completa così l'arco di trionfo di una carriera memorabile". Il ...

Mondiali : Francia campione del Mondo. Modric : “la Croazia ha giocato meglio” : Luka Modric è comunque fiero della sua Croazia, dopo la sconfitta nella finale mondiale di Mosca. “Sono triste perche’ abbiamo perso, ma al tempo stesso orgoglioso per tutto quello che abbiamo fatto in Russia”, ha detto il campione della nazionale a scacchi e del Real Madrid, eletto oggi miglior giocatore del Mondiale. “Non e’ facile perdere – ha aggiunto Modric – Bisogna aspettare che le emozioni ...

La Francia vince i Mondiali e il Louvre twitta la Gioconda con la divisa dei Blues : La Francia si aggiudica il titolo di Campione del Mondo in Russia e il celebre museo parigino festeggia con un tweet, mostrando una Monnalisa in divisa francese. La Gioconda con la divisa dei Blues, ha pungolato , volutamente?, l'orgoglio degli ...

Mondiali : anche Buffon fa i complimenti alla Francia campione : Difficile restare indifferenti alla festa che ha contagiato Parigi e una nazione intera: la Francia si è laureata per la seconda volta nella sua storia campione del mondo, e immediatamente per le strade della Capitale si sono riversati fiumi di persone. Canti e fumogeni, la festa per il successo dei propri beniamini in quel di Mosca è andata avanti fino a notte ...

Mondiali 2018 - disordini e saccheggi in tutta la Francia rovinano la festa per la vittoria dei Bleus : La grande festa popolare in Francia per la vittoria ai Mondiali di calcio è stata segnata anche da alcuni disordini nella notte sugli Champs Elysées dove si erano riversate centinaia di migliaia di persone. Poco prima della mezzanotte la polizia ha usato gas lacrimogeni sul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti. ...