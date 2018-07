Mondiali | Francia campione del Mondo Deschamps | “è meraviglioso”

Video/ Francia-Croazia - 4-2 - : highlights e gol della partita - finale Mondiali 2018 - : Video Francia Croazia , risultato finale 4-2, : gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018, che si è giocata allo stadio Luzhniky di Mosca.

Video/ Francia-Croazia (4-2) : highlights e gol della partita (finale Mondiali 2018) : Video Francia Croazia (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018. Allo stadio Luzhniky di Mosca si è giocata la partita per il titolo in Coppa del Mondo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:06:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : Francia campione del mondo. Le immagini più belle : Ecco le immagini più belle della giornata che ha sncito l'ascesa della Francia sul tetto del mondo calcistico . Decisiva la vittoria contro la Croazia nella finale dello stadio Luzhniki di Mosca. © ...

Mondiali 2018 – ‘Russia o Coca Cola?’ - la strana domanda di Pitana ai capitani di Francia e Croazia è già virale [VIDEO] : Il direttore di gara argentino ha usato una formula particolare per assegnare palla o campo, una domanda che ha fatto subito il giro del web Di solito la scelta è tra palla o campo, quando l’arbitro però è l’argentino Nestor Pitana la situazione cambia eccome. Ne sanno qualcosa Lloris e Modric, capitani di Francia e Croazia che, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale Mondiale di Russia 2018, si sono sentiti ...

La Francia ha incassato 32 - 5 milioni per la vittoria dei Mondiali di calcio : La France ha incassato dalla Fifa 32,5 milioni di euro per la sua vittoria ai Mondiali di calcio. Alla Croazia sono andati 23,9 milioni mentre al Belgio, terzo classificato, 20,5 milioni. Assegni da 6,8 milioni andranno a ciascuna delle altre squadre partecipanti. Come premio individuale, i 23 giocatori francesi riceveranno 400.000 euro a testa, secondo la ripartizione decisa dalla Federazione della Francia. Alcuni calciatori, tra i quali Kylian ...

Mondiali : 4 arresti per invasione campo durante la Finalissima Francia-Croazia : 1/6 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia - il Louvre ‘sbeffeggia’ l’Italia : la Gioconda con la maglia della Francia [FOTO] : 1/12 ...

Mondiali 2018 - quanti soldi ha guadagnato la Francia? I premi vinti dai Galletti Campioni del Mondo : La Francia ha vinto i Mondiali 2018 di calcio dominando la Finale giocata contro la Croazia: allo Stadio Luzhniki di Mosca è partita la festa dei Galletti che dopo vent’anni dall’apoteosi di Parigi sono tornati sul tetto del Pianeta. Tutta la Nazione sta esultando per la conquista della Coppa del Mondo da parte dei ragazzi di Didier Deschamps che si sono superati giocando un bellissimo calcio per l’intera rassegna iridata. Non ...

Mondiali 2018 - dalla Gioconda a We are Deschampions : i migliori meme di Francia-Croazia : Da Deschamps alla Gioconda, passando per Putin, tutti sono oggetto dell'ironia social LA FRANCIA E' CAMPIONE DEL MONDO - IL TRIONFO DI DIDIER DESCHAMPS - LE SCARAMANZIE DEI CAMPIONI

La festa della Francia e la delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...

Mondiali : La Francia in cima al mondo. Annientata la Croazia : La Francia, dopo 20 anni, torna in cima al mondo. Per i galletti transalpini è il secondo titolo della storia, dopo quello conquistato in casa nella finale contro il Brasile per 3 a 0, La gioia doppia invece è per il tecnico francese invece ...

PAGELLE/ Francia-Croazia (4-2) : Deschamps come Zagallo e Beckenbauer (finale Mondiali 2018) : PAGELLE Francia Croazia (4-2): i voti della finale dei Mondiali 2018. La partita per il titolo iridato si è giocata al Luzhniky di Mosca: i giudizi a tutti i protagonisti della sfida(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:52:00 GMT)