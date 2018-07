Mondiali : Croazia - stampa esalta squadra : ANSA, - ZAGABRIA, 16 LUG - Nonostante la sconfitta ieri a Mosca nella finale della Coppa del Mondo, in Croazia si è festeggiato fino a notte fonda lo storico secondo posto della nazionale. A Zagabria ...

Mondiali : Croazia - stampa esalta squadra : ANSA, - ZAGABRIA, 16 LUG - Nonostante la sconfitta ieri a Mosca nella finale della Coppa del Mondo, in Croazia si è festeggiato fino a notte fonda lo storico secondo posto della nazionale. A Zagabria sulla piazza centrale a festeggiare erano circa 50 mila tifosi. La polizia ha fatto sapere ...

Mondiali Russia 2018 - Blatter attacca il VAR : “il cielo piangeva per la Croazia e per la decisione sul rigore di Perisic” : L’ex presidente della Fifa ha parlato del Mondiale di Russia 2018, lanciando una frecciatina al VAR Joseph Blatter applaude la Russia per l’organizzazione del Mondiale e torna ad attaccare la Var. L’ex presidente della Fifa ha detto la sua sulla rassegna iridata appena conclusa pubblicando un messaggio su twitter: “Mondiale eccezionale! Complimenti all’organizzazione e soprattutto alla Russia”, dice lo ...

Ascolti tv - Francia vs Croazia : boom di telespettatori per la finale dei Mondiali di Russia : Cosa dicono gli Ascolti tv in merito alla partita Francia vs Croazia. Quanti hanno visto in diretta televisiva la vittoria dei Mondiali di Russia 2018 da parte della Nazionale francese? Mediaset ha confermato la scia di successi. Ogni partita ha segnato un vero e proprio boom di Ascolti. I telespettatori, nonostante l’assenza dell’Italia, hanno seguito i match con interesse sempre crescente. Perfino Balalaika, il programma condotto ...

Mondiali : Francia campione del Mondo. Modric : “la Croazia ha giocato meglio” : Luka Modric è comunque fiero della sua Croazia, dopo la sconfitta nella finale mondiale di Mosca. “Sono triste perche’ abbiamo perso, ma al tempo stesso orgoglioso per tutto quello che abbiamo fatto in Russia”, ha detto il campione della nazionale a scacchi e del Real Madrid, eletto oggi miglior giocatore del Mondiale. “Non e’ facile perdere – ha aggiunto Modric – Bisogna aspettare che le emozioni ...

Mondiali - il Ct della Croazia : “il rigore ha segnato la partita” : Per il ct croato Zlatko Dalic, il momento di svolta nella finale con la Francia è stato il rigore, che ha portato la Francia sul 2-1. “Complimenti ai francesi per la conquista del titolo mondiale. Noi siamo tristi e orgogliosi insieme, ma penso che abbiamo giocato una buona partita. Dopo il rigore tutto è stato più difficile. Ma dobbiamo essere soddisfatti e fieri per quello che abbiamo fatto al mondiale”, ha detto Dalic citato ...

Finale Mondiali - Francia-Croazia : in tv su Canale 5 e in live streaming su SportMediaset : I Mondiali di calcio 2018 sono giunti all'ultimo atto con la Finale tra Francia e Croazia che andra' di scena oggi, 15 luglio, allo stadio Luzhniki di Mosca. La partita naturalmente sara' trasmessa in diretta tv in tutto il mondo e su tantissimi canali televisivi, in Italia essa potra' essere ta sintonizzandosi su Canale 5 o in alternativa potra' essere vista in live streaming gratis accedendo al sito web SportMediaset. Francia-Croazia: quote, ...

Video/ Francia-Croazia (4-2) : highlights e gol della partita (finale Mondiali 2018) : Video Francia Croazia (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018. Allo stadio Luzhniky di Mosca si è giocata la partita per il titolo in Coppa del Mondo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:06:00 GMT)

Mondiali 2018 – ‘Russia o Coca Cola?’ - la strana domanda di Pitana ai capitani di Francia e Croazia è già virale [VIDEO] : Il direttore di gara argentino ha usato una formula particolare per assegnare palla o campo, una domanda che ha fatto subito il giro del web Di solito la scelta è tra palla o campo, quando l’arbitro però è l’argentino Nestor Pitana la situazione cambia eccome. Ne sanno qualcosa Lloris e Modric, capitani di Francia e Croazia che, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale Mondiale di Russia 2018, si sono sentiti ...

Mondiali : 4 arresti per invasione campo durante la Finalissima Francia-Croazia : 1/6 AFP/LaPresse ...

Mondiali 2018 Russia - Presidente Croazia : 'Squadra di leoni - scritta la storia'. Macron : 'Mercy' : Anche Andrej Plenkovic, primo ministro croato, ha voluto complimentarsi coi suoi: "Per me i nostri ragazzi sono Campioni del mondo! Hanno giocato benissimo, i francesi hanno avuto molta fortuna nel ...

Mondiali 2018 - dalla Gioconda a We are Deschampions : i migliori meme di Francia-Croazia : Da Deschamps alla Gioconda, passando per Putin, tutti sono oggetto dell'ironia social LA FRANCIA E' CAMPIONE DEL MONDO - IL TRIONFO DI DIDIER DESCHAMPS - LE SCARAMANZIE DEI CAMPIONI

La festa della Francia e la delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...