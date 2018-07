Mondiali 2018 | queste sono le 10 cose di cui ci ricorderemo

Mondiali Mediaset : oltre 297 mln di spettatori in tv e il boom sul web per Russia 2018 : Grande soddisfazione di Mediaset per i numeri del Mondiale appena concluso e trasmesso in diretta e gratuitamente. L'ascolto cumulato di tutti i 64 match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, ...

Mondiali Russia 2018 – Eden Park lancia uno speciale papillon per celebrare la Francia : Un tocco di French Flair per celebrare il mondiale! Il papillon di Eden Park per omaggiare la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 Eden Park festeggia la vittoria della nazionale francese declinando il caratteristico papillon rosa in variante blu, bianca e rossa. Dettaglio chic ed accessorio in grado di definire in modo chiaro ed audace l’identità di chi lo indossa, rappresenta al meglio lo stile alla francese proprio del ...

Scherma - Mondiali 2018 : le favorite della spada. Gara aperta - Mara Navarria cerca l’impresa : Giovedì scatteranno a Wuxi (Cina) i Mondiali di Scherma, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Sulla carta nella spada femminile vivremo una Gara aperta, visto che non c’è stata una vera dominatrice nella stagione e ci potrebbero essere anche delle sorprese. Andiamo quindi a scoprire le possibili favorite della spada. L’azzurra Mara Navarria si presenterà ai Mondiali come numero uno del ranking ...

LA FRANCIA HA VINTO I Mondiali 2018/ Video - “siamo campioni” : in questo successo c'è un po' d'Italia : La FRANCIA ha VINTO i MONDIALI: Video, “siamo campioni”. Esultanza sfrenata di Macron, festa a Parigi dove risuona ad ogni angolo di strada l'inno nazionale, la Marsigliese(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:53:00 GMT)

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...

Mondiali : Putin - visti a fan in tutto 2018 : ANSA, - MOSCA, 16 LUG - La Russia estenderà il regime senza visti introdotto in occasione dei Mondiali per i tifosi stranieri fino alla fine del 2018. Lo ha detto Vladimir Putin dopo la fine dei ...

Mondiali 2018 Russia - Francia in coro : 'It's coming home' per Pogba. E a Kanté : 'L'unico a fermare Messi' : Un piccolo guerriero in campo eppure talmente timido per sottoporsi alle classiche foto post-vittoria sfoggiando la Coppa del Mondo: ecco perché il solidale N'Zonzi ha invitato i compagni a concedere ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i verdetti dell’ultimo test prima di Europei e Mondiali : Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di Canottaggio: a livello senior, in questa stagione, restano da disputarsi Europei e Mondiali. L’Italia ha quasi completamente ignorato il circuito maggiore, saltando sia la tappa di Duisburg che quella di Lucerna, scendendo in acqua, in pratica, soltanto a Linz, che il prossimo anno ospiterà i Mondiali senior. La Germania, che ha preso parte a tutte e tre le tappe, ha vinto la classifica per nazioni, ...

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti nella spada maschile. Paolo Pizzo prova a difendere il suo titolo : Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Scherma in programma in Cina a Wuxi. Tra le gare più incerte della rassegna iridata c’è sicuramente quella individuale della spada maschile. Sono davvero tanti i protagonisti che ambiscono a salire sul gradino più alto del podio, come fece lo scorso anno Paolo Pizzo. Il siciliano è tornato in pedana ai Giochi del Mediterraneo dopo un lungo infortunio e proverà a difendere il titolo ...

Mondiali Russia 2018 - Blatter attacca il VAR : “il cielo piangeva per la Croazia e per la decisione sul rigore di Perisic” : L’ex presidente della Fifa ha parlato del Mondiale di Russia 2018, lanciando una frecciatina al VAR Joseph Blatter applaude la Russia per l’organizzazione del Mondiale e torna ad attaccare la Var. L’ex presidente della Fifa ha detto la sua sulla rassegna iridata appena conclusa pubblicando un messaggio su twitter: “Mondiale eccezionale! Complimenti all’organizzazione e soprattutto alla Russia”, dice lo ...

Mondiali 2018 - Caos - disordini e saccheggi in tutta la Francia : Mondiali 2018, Caos,disordini e saccheggi in tutta la Francia La grande festa popolare in Francia per la vittoria ai Mondiali… L'articolo Mondiali 2018, Caos,disordini e saccheggi in tutta la Francia proviene da Essere-Informati.it.

Mondiali 2018 - Salvini : 'A Mosca per la finale su un volo di linea' : Per assistere alla finale dei Mondiali di calcio 2018 a Mosca "non ho preso alcun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Mondiali Russia 2018 - oggi il rientro della Nazionale francese : pomeriggio la festa sugli Champs-Elysèes : La Nazionale di Deschamps atterrerà questo pomeriggio a Parigi, per poi dirigersi sugli Champs Elysèes e ricevere l’abbraccio della folla Appuntamento oggi pomeriggio sugli Champs-Elysees a Parigi per la grande festa mondiale della Francia. La Federcalcio transalpina ha annunciato che la parata per festeggiare la Nazionale campione del mondo vedrà ‘les bleus’ atterrare a metà pomeriggio all’aeroporto Charles de ...

Mondiali Russia 2018 - Tudor critica la Francia : “non ha fatto un gran mondiale - ha giocato all’italiana” : L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali, sottolineando invece la buona prestazione della Croazia “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di ...