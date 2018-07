Mondiali 2018 | Caos | disordini e saccheggi in tutta la Francia

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti nella spada maschile. Paolo Pizzo prova a difendere il suo titolo : Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Scherma in programma in Cina a Wuxi. Tra le gare più incerte della rassegna iridata c’è sicuramente quella individuale della spada maschile. Sono davvero tanti i protagonisti che ambiscono a salire sul gradino più alto del podio, come fece lo scorso anno Paolo Pizzo. Il siciliano è tornato in pedana ai Giochi del Mediterraneo dopo un lungo infortunio e proverà a difendere il titolo ...

Mondiali Russia 2018 - Blatter attacca il VAR : “il cielo piangeva per la Croazia e per la decisione sul rigore di Perisic” : L’ex presidente della Fifa ha parlato del Mondiale di Russia 2018, lanciando una frecciatina al VAR Joseph Blatter applaude la Russia per l’organizzazione del Mondiale e torna ad attaccare la Var. L’ex presidente della Fifa ha detto la sua sulla rassegna iridata appena conclusa pubblicando un messaggio su twitter: “Mondiale eccezionale! Complimenti all’organizzazione e soprattutto alla Russia”, dice lo ...

Mondiali 2018 - Salvini : 'A Mosca per la finale su un volo di linea' : Per assistere alla finale dei Mondiali di calcio 2018 a Mosca "non ho preso alcun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Mondiali Russia 2018 - oggi il rientro della Nazionale francese : pomeriggio la festa sugli Champs-Elysèes : La Nazionale di Deschamps atterrerà questo pomeriggio a Parigi, per poi dirigersi sugli Champs Elysèes e ricevere l’abbraccio della folla Appuntamento oggi pomeriggio sugli Champs-Elysees a Parigi per la grande festa mondiale della Francia. La Federcalcio transalpina ha annunciato che la parata per festeggiare la Nazionale campione del mondo vedrà ‘les bleus’ atterrare a metà pomeriggio all’aeroporto Charles de ...

Mondiali Russia 2018 - Tudor critica la Francia : “non ha fatto un gran mondiale - ha giocato all’italiana” : L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali, sottolineando invece la buona prestazione della Croazia “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di ...

Russia 2018 : Putin - 25 milioni di cyber-attacchi durante i Mondiali : La Russia è stata presa di mira da circa “25 milioni di attacchi informatici” durante i mondiali di Calcio 2018. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, senza specificare la fonte di questi attacchi o se siano stati condotti da individui o software. “”durante il periodo della Coppa del Mondo, sono stati neutralizzati quasi 25 milioni di attacchi informatici e altre attività criminali sulle strutture di ...

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si disputeranno a San Francisco nel fine settimana i Mondiali di Rugby a 7: nella città statunitense le 24 migliori selezioni al mondo tra gli uomini e le migliori 16 tra le donne tenteranno l’assalto al titolo iridato. La competizione sarà, in entrambi i casi, un tabellone tennistico ad eliminazione diretta. calendario torneo maschile Venerdì 20 luglio Sedicesimi di finale (dalle 22.00 ora italiana) Kenya-Tonga Canada-Papua Nuova ...

Calcio - Mondiali 2018 : Francia sul tetto del mondo all’italiana? Il talento al servizio della squadra : La Francia sul tetto del mondo. La rassegna iridata del Calcio in Russia è andata in archivio e sono stati Les Blues a scrivere il proprio nome. Per la seconda volta nella loro storia, a distanza di venti anni dal trionfo casalingo di Zinedine Zidane e soci, i francesi possono esultare ed è uno che c’era in quel 1998 il trait d‘union. Parliamo di Didier Deschamps, tra i pochi eletti ad aver vinto la Coppa sia da giocatore e sia da ...

Mondiali 2018 : i migliori tagli di capelli dei calciatori di Russia 2018 : Ai Mondiali si sono viste moltissime cose belle e alcuni calciatori hanno sfoggiato fisici e look interessanti che meritano di esser ricordati. Ecco chi si è distinto per buongusto e coolness. IL BRAVO RAGAZZO: Ruben Loftus-Cheek, centrocampista dell’Inghilterra Faccia pulita, fresca, capello corto, cortissimo e barba ben curata. Questo è decisamente un look da 10 e lode, peccato Ruben, nelle tre partite giocate, non abbia sfoggiato anche ...

Ascolti TV | Domenica 15 luglio 2018. 11 - 7 mln per la finale dei Mondiali (66.6%). Balalaika 34.3%-10.6% : L'esultanza della Francia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.906.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 20.39 alle 22.53 – la seconda parte di Balalaika ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Chiamatemi Helen ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori (7.2%). Su Italia 1 The Boss ha intrattenuto 866.000 spettatori con il 5.3% di share. ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia fa festa : discorso e show di Macron negli spogliatoi : La Francia vince il secondo Mondiale e fa festa insieme al suo presidente. È un Emmanuel Macron scatenato quello che si è visto lungo tutta la serata finale di Mosca, tra spalti e spogliatoi. ...

Mondiali Russia 2018 – Morti e feriti in Francia - rovinata la ‘festa mondiale’ : interviene la polizia con i gas lacrimogeni [GALLERY] : Alcuni teppisti mischiati tra la folla in festa hanno assaltato alcuni negozi del centro, inducendo la polizia ad intervenire. Nell’alta Savoia invece la morte di un uomo per una terribile caduta Una festa rovinata da un saccheggio vergognoso, messo in atto da un gruppo di teppisti ai negozi del centro di Parigi. La festa per la vittoria del Mondiale nella capitale si è trasformata presto in delinquenza, con vetrine spaccate e gas ...

Pamela Anderson diventerà la Signora Rami : l’indizio ai Mondiali di Russia 2018 che fa pensare al matrimonio tra i due! : Pamela Anderson ed Adil Rami si potrebbero sposare presto, la coppia sta insieme da due anni: l’indizio che preannuncia il matrimonio Vip Pamela Anderson ed Adil Rami condividono una storia d’amore che dura da due anni. Il calciatore della Nazionale francese e l’avvenente attrice vivono insieme in una casa a Malibu e sono stati avvistati più volte insieme. Anche in Russia, in occasione dei Mondiali 2018, la coppia ha ...

Mondiali 2018 - scontri - incidenti e saccheggi in Francia dopo la vittoria : 2 morti e 3 bambini feriti : I tifosi hanno inondato le strade del Paese dopo che la Francia ha portato a casa la seconda Coppa del Mondo della sua storia. Purtroppo, però, la festa si è subito trasformata in scontri e la polizia è stata chiamata ad intervenire. Nella città sudorientale di Annecy, la polizia ha riportato che un uomo di 50 anni è morto dopo essersi spezzato il collo per essere saltato in un canale dopo il fischio finale che ha segnato la vittoria dei ...