Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave (2) : (AdnKronos) – A chiamare la polizia, poco prima delle 16, sono stati alcuni passanti, che hanno visto il giovane, 29 anni di origine nordafricana, in mezzo alla strada con una tanica di liquido infiammabile in mano che minacciava di darsi fuoco con un accendino. Appena la polizia ha tentato di bloccarlo, il ragazzo si è dato fuoco. Le ustioni più gravi, riferisce il 118, sono al volto e al torace. Gli agenti si sono ustionati lievemente ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Un giovane si è dato fuoco a Milano in viale Zara (angolo via Laurana) davanti a una pattuglia della polizia, avvertita e arrivata sul posto dopo le minacce del ragazzo. Il 118, pochi minuti fa, ha portato il giovane in codice rosso al Niguarda, con ustioni di secondo-terzo grado. Sono rimasti leggermente ustionati anche due agenti di polizia che hanno provato a fermarlo, portati anche loro in codice ...

Milano - INCENDIO NEL DEPOSITO DI RIFIUTI AMSA/ Video ultime notizie - vigili del fuoco ancora sul posto : MILANO, INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie, allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:29:00 GMT)

Milano - va a fuoco una ditta di cosmetici : esplosioni e fiamme nella notte : Vigili del fuoco al lavoro a Liscate con 21 equipaggi per spegnere il rogo, intossicato un pompiere

Milano : individuato uomo che diede fuoco a cancello consolato Tunisia (2) : (AdnKronos) - La comparazione delle impronte digitali dell'uomo con quelle rilevate, dagli agenti della Polizia Scientifica della Questura di Milano, sulla bottiglia utilizzata per cospargere il portone del consolato con il liquido infiammabile confermando che si tratta della medesima persona, ragio

Milano : individuato uomo che diede fuoco a cancello consolato Tunisia : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - La Digos, sezione Antiterrorismo Internazionale della Questura di Milano, ha individuato e fermato l'uomo che lo scorso 22 aprile, con l'utilizzo di un liquido infiammabile, aveva dato fuoco al cancello d'ingresso dello stabile che ospita il consolato generale di Tunisi

Milano - uomo ucciso a colpi arma fuoco : 01.22 Un uomo nordafricano, probabilmente senegalese, è stato ucciso questa notte a colpi di arma da fuoco per strada a Corsico, nell'hinterland di Milano. L'omicidio sarebbe avvenuto, intorno alle 23.30, in Via delle Querce. l'uomo non è stato ancora identificato. Le indagini sono condotte dai Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'omicidio.

Olimpia Milano Campione d’Italia! Trento si arrende in casa : Goudelock marchia a fuoco lo scudetto di Pianigiani : L’Olimpia Milano è Campione d’Italia! I ragazzi di coach Pianigiani devastanti nel successo per 71-96 in gara-5: Goudelock straripante, lo scudetto passa dalle sue mani La sirena suona sul 71-96, ben 25 punti di differenza separano Trento e Milano. Il pubblico del PalaTrento non smette di cantare, e questa è una splendida testimonianza di sport e attaccamento alla maglia, ma non sono i padroni di casa ad aver vinto. L’Olimpia ...

Bozza di accordo Lega-M5S - su lo spread Milano a -1 - 5% - la benzina sopra 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 1,5% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa