Milano | si dà fuoco in strada davanti alla polizia

Milano - uomo si dà fuoco in strada davanti alla polizia (FOTO) : A Milano, all'angolo fra viale Zara e via Laurana, un uomo si è dato fuoco in strada. L'accaduto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e, stando alle notizie riportate dai media locali, il ferito è un egiziano, adesso ricoverato al Niguarda. L'uomo è stato portato d'urgenza - poiché in gravissime condizioni di salute [VIDEO] - presso il reparto ustionati dell'ospedale, uno dei migliori nell'interland lombardo. La scelta di darsi fuoco ...

Milano - si dà fuoco dopo una lite con ex coinquilino : è grave : Litiga con il suo ex coinquilino e poi si dà fuoco. Succede a Milano dove un ragazzo di origine egiziana, residente regolarmente in Italia, è stato portato all’ospedale Niguarda: versa in gravi condizioni. Sabato 14 luglio aveva litigato animatamente per una questione di corrispondenza nella macelleria dell’ex coinquilino, con il quale aveva convissuto in precedenza. dopo il litigio l’egiziano ha mandato in frantumi la porta in vetro ...

Milano - uno straniero si dà fuoco in strada : è grave - feriti i poliziotti : Nelle immagini si vede l'uomo con la tanica di benzina in mano tentare di tener lontano gli agenti di polizia. Sono solo pochi secondi, pubblicati da un utente su Facebook. Milano, in viale Zara, all'angolo con via Laurana, un giovane si è dato fuoco davanti a una pattuglia delle forze dell'ordine (guarda qui il video).Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava cospargendo di benzina una macelleria islamica in via Ala, non lontano da viale Zara. ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave (2) : (AdnKronos) – A chiamare la polizia, poco prima delle 16, sono stati alcuni passanti, che hanno visto il giovane, 29 anni di origine nordafricana, in mezzo alla strada con una tanica di liquido infiammabile in mano che minacciava di darsi fuoco con un accendino. Appena la polizia ha tentato di bloccarlo, il ragazzo si è dato fuoco. Le ustioni più gravi, riferisce il 118, sono al volto e al torace. Gli agenti si sono ustionati lievemente ...

Milano - INCENDIO NEL DEPOSITO DI RIFIUTI AMSA/ Video ultime notizie - vigili del fuoco ancora sul posto : MILANO, INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie, allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:29:00 GMT)