Milano | Del Corno | morte Lovati tragica fatalità | ha avuto malore

La Francia è campione del mondo - Milano Post : Con questa vittoria, la Francia conquista la sua seconda coppa del mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2 . In vetta c'è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e Germania, 2 ...

Mondiali Russia 2018 – Prima i sorrisi - poi l’amarezza : tifosi croati delusi nei pub di Milano [GALLERY] : Prima le risate e poi le lacrime per i tifosi della Croazia riunitisi a Milano per vedere insieme la finale dei Mondiali di Russia 2018 La Francia alza la coppa del mondo al cielo allo stadio Luzhniki di Mosca 20 anni dopo la Prima volta: la magica notte del 3-0 allo Stade de France contro il Brasile in cui i transalpini si laurearono per la Prima volta nella loro storia campioni del mondo; da Francia 1998 ad oggi per i transalpini 5 ...

Urban Giants - il festival della steet art a Milano chiude oggi : Attraverso questo importante ed originale progetto Catawiki si avvicina per la prima volta in Italia al mondo dei graffiti e della Street Art, fenomeno considerato sempre più come una vera e propria ...

Salvini alla riapertura dell'Old Fashion dopo l'aggressione a Bettarini. Il vicesindaco di Milano : 'Delegittima indagini : Salvini a sorpresa all' Old Fashion di Milano , il locale vicino a cui fu aggredito il primo di luglio Niccolò Bettarini , il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano, colpito da alcune coltellate. L'...

Milano - picchiato sul bus perché chiede agli altri passeggeri di abbassare il tono della voce : Un salvadoregno di 23 anni è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di tre persone a bordo dell'autobus della linea 91, a Milano, perché aveva chiesto di abbassare la voce per poter parlare al ...

Salvini all'Old Fashion di Milano - riaperto - dal Tar - dopo la notte delle coltellate a Niccolò Bettarini : Apparizione a sorpresa, due notti fa, del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all' Old Fashion, la discoteca milanese vicino alla quale è stato aggredito il primo luglio Niccolò ...

Lunedì 16 luglio - Cantigas de Santa Maria - Chiesa di Santa Maria della Sanità - Milano Post : ... collaborando direttamente con i vari liutai specializzati, e, nelle esecuzioni in forma di spettacolo teatrale, costumi ed elementi scenografici; ha realizzato oltre 40 diversi spettacoli di musica ...

La musica e le polveri colorate dell'Holi Dance Festival invadono Milano - Milano Post : Si esibiranno sul palco alcuni tra i DJ più cool del momento inframmezzati da divertenti spettacoli di animazione, per una festa unica nel suo genere animata dal lancio di polveri colorate a ritmo di ...

Attivo il piano per la socialità del Comune di Milano : Sono già oltre mille le prestazioni erogate a 389 utenti nell’ambito del piano per la socialità del Comune di Milano

Milano. Le sanzioni della Polizia locale arrivano via PEC : Notifiche delle sanzioni via PEC per i professionisti e le aziende che hanno un indirizzo di Posta elettronica certificata. Una

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : domenica 15 luglio al Castello Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

Delpini scuote Milano : «Problemi e incertezze non devono scoraggiarci» : In primo piano, la questione dei migranti e l'incontro delle comunità ambrosiane con migliaia di cattolici provenienti da vari paesi del mondo. A questo tema, Delpini ha dedicato un Sinodo diocesano ...

Giochi'26 : ok giunta Milano a delibera : ANSA, - Milano, 13 LUG - La giunta del Comune di Milano ha approvato la proposta di delibera di presentazione della candidatura della città a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del ...

Droga : due arresti a Milano - gestivano piazze del centro : Milano, 13 lug. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha arrestato due spacciatori albanesi e sequestrato un chilo e mezzo di Droga in centro città. Si tratta di Leonard Zefi, 36 anni, e di Aleksander Kolaj, 34 anni, che vendevano cocaina e marijuana dopo averla confezionata in uno stabile di via Marco