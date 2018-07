Milano | aperti bandi per selezione manager di Human Technopole

Milano - la ragazza si commuove al corteo per i porti aperti : "Devo cambiare il colore della pelle per essere accettata?" : "Chiedo a me stessa e lo faccio tutte le mattine: devo cambiare il colore della mia pelle per essere accettata? Devo rinnegare le mie radici perché smettiate di trattarmi come un essere umano di serie ...

Milano - la ragazza si commuove al corteo per i porti aperti : “Devo cambiare il colore della pelle per essere accettata?” : “Chiedo a me stessa e lo faccio tutte le mattine: devo cambiare il colore della mia pelle per essere accettata? Devo rinnegare le mie radici perché smettiate di trattarmi come un essere umano di serie B? Non lo so, oggi mi sento veramente inutile”. Sono le parole di Sandrine, una giovane ragazza che ieri a Milano, in piazza della Scala, ha portato commossa la sua testimonianza. In Italia da 11 anni, dove è arrivata con un visto per studio, ...

Milano - in mille per i porti aperti. Gino Strada : “Hanno idea dei rapporti umani fondati sulla guerra - come Minniti” : Oltre un migliaio di persone, donne, uomini e bambini, sono scese in piazza a Milano, per protestare contro la decisione del Governo di non far attraccare la nave Aquarius in Italia. In Piazza della Scala, martedì sera, contro i porti chiusi di Matteo Salvini ha trionfato l’hashtag #apriamoiporti. “Non possiamo giocare sulla pelle dei ragazzini e delle donne”, ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, tra i ...

Migranti - in piazza per l Aquarius anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018/ Roma e Milano : negozi e centri commerciali - tutte le info : SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:37:00 GMT)

Il 27 maggio Cortili aperti Milano : alla scoperta di corso Venezia : Milano, 24 mag. , askanews, Domenica 27 maggio 2018 torna Cortili aperti Milano, l'evento gratuito arrivato alla 25esima edizione che ogni anno mostra una parte della città che normalmente rimane ...

Governo : aperti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...