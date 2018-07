Milan | mercato congelato in attesa di TAS e assemblea dei soci

Milan - ecco perché Bonucci è sul mercato : Secondo la Gazzetta dello sport, il Milan ha deciso di mettere sul mercato Leonardo Bonucci a causa di uno stipendio che pesa troppo sulle casse del club: 10 milioni.

Calciomercato Milan - scade la clausola di Suso! Il Chelsea monitora lo spagnolo - ma il prezzo lo fanno i rossoneri : Nella notte è scaduta la clausola di 38 milioni presente nel contratto di Suso. Intanto il Chelsea segue lo spagnolo per il dopo Hazard: il Calciomercato del Milan entra nel vivo Dalla mezzanotte di ieri, sul contratto di Suso non è presente alcuna clausola. L’offerta da 38 milioni alla quale il Milan non si sarebbe potuto opporre non è più valida, nè per l’Italia, nè per l’estero. Adesso i rossoneri, in caso di cessione, ...

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid stringe per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic , attaccante del Milan , rientrato due giorni fa in Italia per svolgere i test di inizio stagione, è sempre nel mirino dell' Atlético Madrid . I colchoneros hanno in programma, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - via Bonucci? Ecco l’eventuale sostituto : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan non decolla, il club rossonero è alla ricerca di un attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Il club deve obbligatoriamente muoversi anche in uscita, le prime cessioni eccellenti sembravano quelle di Suso e Donnarumma ma nelle ultime ore il più vicino a salutare è Leonardo Bonucci. Dopo una sola stagione il ‘matrimonio’ con i rossoneri sembra essere giunto al ...

Calciomercato. Cavani al Napoli - Conte sulla panchina del Milan : De Laurentiis punta a rafforzare il Napoli e per farlo guarda a Cavani che ha già ricevuto il benestare di Ancelotti. Il giocatore

Mercato Serie A - ufficiale : Mike James è di Milano : ROMA - La notizia era nell'aria da tempo e adesso è arrivata anche l'uffucialità: Mike James è il quinto colpo di Mercato dell'Olimpia Milano in vista della stagione 2018/2019. Il play-guardia ...

Calciomercato Milan - Bonucci pensa all’addio : ecco la probabile destinazione del difensore : 1/11 Bonucci (LaPresse/AFP) ...

Milan - adesso basta “allarmismo” sul mercato e cessioni illustri : tutta la verità sulle mosse rossonere : Milan, Yonghong Li è solo un lontano ricordo, il calciomercato rossonero riparte dal fondo americano Elliott Il Milan riparte da Elliott. Dopo il periodo nerissimo targato Yonghong Li, che ha portato anche alla possibile esclusione dalle coppe europee, adesso il fondo americano ha preso in mano la situazione, rasserenando un po’ le acque attorno al club rossonero. Le chiacchiere di calciomercato che vorrebbero tre cessioni illustri, ...

Calciomercato Sassuolo - accelerata per Locatelli : incontro decisivo con il Milan per chiudere l’operazione : Il direttore generale del Sassuolo è arrivato a Milanello per discutere con i rossoneri di Locatelli, centrocampista che interessa ai neroverdi Il Sassuolo si avvicina a Manuel Locatelli, giovane centrocampista di proprietà del Milan. accelerata decisiva in queste ore del club emiliano, con il direttore generale Carnevali che ha raggiunto Milanello per chiudere una trattativa che va avanti da giorni. Si cerca un’intesa sulla base di ...

Calciomercato Milan - Bonucci in bilico : le ultime : L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', infatti, si sofferma anche sull'ipotesi Chelsea , con Bonucci che potrebbe raggiungere Maurizio Sarri a Londra, alla ricerca di un difensore centrale ...

Calciomercato Milan - il rifinanziamento di Elliott non basta : cessioni eccellenti per ‘soddisfare’ la Uefa : Nonostante Elliott abbia deciso di inserire denaro fresco nelle casse del Milan, le cessioni eccellenti potrebbero rivelarsi obbligatorie per soddisfare i paletti dell’Uefa L’era Yonghong Li è terminata, il fondo Elliott è diventato il nuovo proprietario del Milan. Progetti importanti e volontà di tenere il club, sono questi i capisaldi della nuova gestione, con il CEO Paul Singer pronto ad un aumento di capitale di 50 milioni ...

Milan - Elliott prende in mano il club : Cda rivoluzionato - arriva Maldini e fondi per il calciomercato! : Paolo Maldini potrebbe rientrare nel Milan dopo il no a Yonghong Li che fece tanto rumore, adesso con Elliott lo scenario sembra essere cambiato Il Milan, come noto, è passato dalle mani di Yonghong Li a quelle del fondo americano Elliott. Manca ancora l’ufficialità, ma nelle prossime ore verrà modificata la composizione del Cda rossonero, ‘eliminando’ così ogni traccia del Milan cinese. All’interno del consiglio ...

Calciomercato Fiorentina - pensiero stupendo del club viola : sfida a colpi di milioni con il Milan : Il club viola ha messo nel mirino Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo su cui c’è anche il Milan Non c’è solo il Milan su Domenico Berardi, i rossoneri infatti devono fare i conti adesso anche con la Fiorentina che ha messo l’esterno offensivo neroverde nel mirino. Prima richiesta di informazioni di Corvino alla società emiliana, che valuta il proprio giocatore almeno trenta milioni di euro. Esclusa una nuova ...

Elliott affida il Milan a Paolo Maldini e mette 150 milioni per il mercato : Elliott non ha alcun intenzione di svalutare il Milan. Il fondo dopo l’uscita di scena di Li Yonghong, punta a