Milan Leo Bonucci prenota il volo per Manchester

Milan - la Curva Sud contro Leonardo : pesantissimo comunicato contro l’ex rossonero : Elliott sembra intenzionato a ripartire da figure con un passato al Milan, uno di questi potrebbe essere Leonardo, nelle ultime ore è arrivato però un pesantissimo comunicato da parte della Curva Sud: “Ai nuovi proprietari possiamo solo chiedere di guardare alla storia rossonera, non dimenticando quanto fatto da persone come Leonardo che ha saputo solo sputare su questi colori, come già ribadito nella nostra famosa coreografia ...

Il Comparto beni industriali a Milano in territorio positivo - +1 - 48% - - exploit di Leonardo - +4 - 53% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 47% - Leonardo a +4 - 53% (13 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Leonardo a +4 - 4% - Saipem a -1 - 1% (13 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari chiude la settimana cercando di riportarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Diletta Leotta e Paolo Maldini a Dazn/ Video - addio a Sky per la conduttrice - niente Milan per 'Paolino' : Diletta Leotta e Paolo Maldini a Dazn: è ufficiale. La piattaforma che trasmetterà il 30 per cento delle gare di Serie A ha annunciato i "nuovi acquisti"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Milan - il board di Elliott e Scaroni/ Ultime notizie : Leonardo d.g e Maldini d.s? Ipotesi Gazidis dell’Arsenal : Ac Milan, Elliott punta su Leonardo e Maldini: le mosse della nuova proprietà americana per rinforzare la dirigenza anche con nomi di assoluto prestigio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:00:00 GMT)

Milan - Elliott prepara il nuovo board : torna Leonardo? Ipotesi Gazidis dell'Arsenal : Il nuovo Milan sta nascendo. Dopo l'acquisizione del club da parte del fondo Elliott sono iniziate le grandi manovre per riorganizzare la società. Detto di Paolo Scaroni nuovo presidente del Milan, ...

Milan - Scaroni verso la presidenza - Leonardo può diventare d.g. : Alessandra Gozzini, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, delinea le trame rossonere in questo avvio di nuovo corso, a livello dirigenziale. Leonardo Nascimento de Araujo, 49 anni.

Nasce il nuovo Milan : torna Leonardo : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Leonardo 'torna al Milan . Il nuovo format rossonero in dirigenza è col brasiliano che ritorna al Diavolo, tutto pronto per Elliott'.

Milan - parte era Elliott : ultime notizie/ Il ritorno di Leonardo nel futuro dei rossoneri? : Milan, inizia l’era Elliott, alle 16:30 il cda: Paolo Scaroni nuovo presidente, Riccardo Silva socio di minoranza? Il 21 luglio prossimo si terrà l'assemblea dei soci(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Milan - contatti con Leonardo per il ritorno in società : Le strade di Milan e Leonardo potrebbero incrociarsi di nuovo: secondo quanto riferito da Sky Sport , c'è stato un primo contatto tra le parti per un ruolo dirigenziale.

Chiara Ferragni/ Addio al nubilato ad Ibiza : papà Fedez a Milano con Leone : Chiara Ferragn, Addio al nubilato ad Ibiza con le sorelle e le amiche mentre Fedez resterà a Milano con Leone in attesa del matrimonio del 1° settembre.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:38:00 GMT)

Milano si prepara ad omaggiare Leonardo a 500 anni dalla morte : L'opera di Leonardo non sarà rappresentata solo dal punto di vista pittorico, ma anche sul palcoscenico, grazie ad una serie di spettacoli come Il miracolo della cena in cui verranno letti alcuni ...

Diletta Leotta e Bobo Vieri a Dazn di Perform/ L’indiscrezione : beccati a Milano perchè il sabato sera... : Diletta Leotta, Paolo Maldini e Bobo Vieri a Dazn di Perform? L’indiscrezione di Dagospia sulla piattaforma streaming: la serie A del sabato sera, tutti i dettagli.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:32:00 GMT)