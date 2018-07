Milan | il verdetto del Tas e l' assemblea dei soci | è la settimana della verità

Milan - comunicato ufficiale : ricorso al TAS dopo il verdetto UEFA : Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna , confidando in ...

Milan SQUALIFICATO DALL'EUROPA PER UN ANNO/ Sentenza Uefa crea confusione : le motivazioni del verdetto : MILAN, Sentenza Uefa, un ANNO di squalifica dall’Europa o due? Il comunicato ufficiale manda in tilt i giornali. E' arrivata poco fa la decisione da parte della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:53:00 GMT)

Milan - sentenza Uefa : 2 anni senza coppe?/ Ultime notizie - atteso tra oggi e domani verdetto Camera Giudicante : Milan, sentenza Uefa: due anni fuori dalle coppe? Martedì 26 giugno 2018, i rossoneri rischiano l'esclusione dall'Europa League dopo la bocciatura del settlement agreement, le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Milan - sentenza Uefa rinviata a domani?/ Ultime notizie - video : il verdetto può slittare a mercoledì : Milan, sentenza Uefa: fuori dalle Coppe? Ultime notizie, rischio stangata per il club rossonero che rilancia: "ci aspettiamo equità e regole uguali per tutti"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:56:00 GMT)

Milan - domani il verdetto : rischia due anni fuori dalle Coppe : Due calabresi a mordere il freno, aspettando che un calabrese sblocchi la situazione. Curiosa la geografia del pallone rossonero: il d.s. Mirabelli attende il via libera per il mercato, il tecnico ...

Milan attende verdetto Uefa «Trattateci come gli altri» : Il Milan si è difeso, elencando i motivi per cui riterrebbe ingiusta l'esclusione dalle coppe europee e chiedendo pari trattamento rispetto agli altri casi nell'era del Financial Fair Play. Non filtra ...

L'ad Fassone all'Uefa : 'Milan pronto per il ricorso al Tas'. Verdetto entro venerdì : MILANO - Il Milan chiede giustizia. L'ha chiesta Marco Fassone a Nyon, davanti alL'adjucatory Chamber in un confronto serio, acceso dove il club rossonero ha illustrato la propria memoria difensiva. '...

Milan - attesa per il verdetto Uefa. Fassone : ''Vogliamo essere trattati come gli altri'' : Il manager rossonero ha confermato che dopo la sentenza il club potrebbe rivolgersi al Tribunale arbitrale dello sport: 'Dipenderà molto dalla decisione. Se dovessimo valutarla eccessivamente ...

Milan - terminata l’udienza Uefa : il verdetto entro venerdì : Serviranno alcuni giorni di attesa per conoscere i verdetto dell’Uefa in merito al caso Milan, giorni di ansia per club e tifoseria E’ terminata a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, arrivata poco prima delle 9, ha illustrato alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, ...

Milan - verdetto Uefa martedì : a Nyon ci sarà anche Elliott - conto alla rovescia per Li : Il 19 giugno il Milan è atteso dalla sentenza di Nyon, dove la commissione Uefa decidera' sulle sorti del club rossonero, la cui partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League è a serio rischio. Il miglior biglietto da visita per i rossoneri sarebbe presentarsi al giudizio della prossima settimana con delle importanti novita' a livello societario. In queste ore, si rincorrono le voci secondo cui Mr Li, il presidente del Milan, sarebbe ...

