Milan | ecco perché Bonucci è sul mercato

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - via Bonucci? Ecco l’eventuale sostituto : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan non decolla, il club rossonero è alla ricerca di un attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Il club deve obbligatoriamente muoversi anche in uscita, le prime cessioni eccellenti sembravano quelle di Suso e Donnarumma ma nelle ultime ore il più vicino a salutare è Leonardo Bonucci. Dopo una sola stagione il ‘matrimonio’ con i rossoneri sembra essere giunto al ...

«Italiancode» - ecco Milano raccontata dai suoi tram : Emanuele Beluffi Lo skyline e city life, le torri che grattano il cielo con vetro e acciaio, ma soprattutto: lo sferragliare dei tram. Quelli vecchi, che ti fanno pensare a Testori, al «nebiùn» e alla ...

Il Milan risponde alla Juventus : “ecco CL7” - tifosi rossoneri in delirio [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Calciomercato Milan - Bonucci pensa all’addio : ecco la probabile destinazione del difensore : 1/11 Bonucci (LaPresse/AFP) ...

Milan - ecco chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente della società scelto da Elliott : Paolo Scaroni è il nuovo presidente del Milan, la proprietà targata Elliott ha scelto il proprio uomo a capo del Cda rossonero Milan, Paolo Scaroni è il nuovo presidente del club, dopo che la società è ufficialmente passata nelle mani del fondo americano Elliott. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed ...

Il Milan e il FPF : ecco le motivazioni della sentenza Uefa : I dettagli della sentenza Uefa: ecco perché i rossoneri, aspettando il Tas, sono stati esclusi dall'Europa League. L'articolo Il Milan e il FPF: ecco le motivazioni della sentenza Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan tra Elliott e il Tas : ecco cosa accadrà nelle prossime settimane : Paul Singer ha intenzione di presentarsi a Losanna per cercare di ribaltare la sentenza Uefa. Poi, vorrà incontrare l'Inter e il Comune di Milano. E tra un anno...

Cessione Milan – Comincia una nuova era - Elliott esce allo scoperto : ecco il comunicato che fa sognare i tifosi : Tramite un comunicato diffuso nella serata di ieri, il fondo Elliott ha svelato di aver assunto il controllo del Milan e promesso un considerevole apporto di capitale Dal pomeriggio di ieri si può dire ufficialmente conclusa l’era Yonghong Li, il Milan è interamente nelle mani del fondo Elliott. La società Project Black, creata nel 2017 dal fondo americano e Blue Skye per l’operazione Milan, ha rilevato le quote di Rossoneri ...

Milan A ELLIOTT : YONGHONG LI È FUORI/ Ultime notizie - ufficiale - il club passa al Fondo : ecco cosa succede : Il MILAN al Fondo ELLIOTT: YONGHONG Li addio, contatti con nuovi acquirenti, tornano la bandiera Paolo Maldini e l'attuale amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini?(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:46:00 GMT)

Ecco le motivazioni della sentenza Uefa che ha escluso il Milan dall'Europa League : Parametri FFP violati per 120 milioni, scarsa credibilità in Li e tre business plan in meno di un anno: Ecco come i rossoneri sono affondati

Milan - ecco la maglia da trasferta 2018/19 : classico bianco con striscia nera centrale : Puma Football ha svelato il Kit away 2018/19 dell’AC Milan: presente il "Diavolo Rossonero" sul collo. L'articolo Milan, ecco la maglia da trasferta 2018/19: classico bianco con striscia nera centrale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano. Come cambia il Lorenteggio : ecco le linee guida : Accompagnare gli abitanti del Lorenteggio in una delle più importanti trasformazioni urbane di Milano, essere per loro il punto di

CinemaDays - dal 9 al 15 luglio ingresso a 3 euro : ecco dove a Milano e in Lombardia ELENCO : Milano, 9 luglio 2018 - Da lunedì 9 luglio a sabato 15 luglio torna l'appuntamento a Milano e in tutta la Lombardia con CinemaDays 2018: tutti gli spettacoli saranno a soli 3 euro. DI COSA SI TRATTA - Dopo il successo di Cinema2day, che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017, per 9 appuntamenti mensili, ha portato al cinema 8 milioni di persone ...

Rocco Commisso rilancia sul Milan : sfida Elliott e Mr Li/ Ultime notizie : “Gattuso mi piace - ecco cosa farò” : Milan al fondo Elliot, Commisso torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:58:00 GMT)