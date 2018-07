: #Migranti?Renzi: Salvini parli di lavoro - CyberNewsH24 : #Migranti?Renzi: Salvini parli di lavoro - TelevideoRai101 : Migranti?Renzi: Salvini parli di lavoro - Marconaha : In poche settimane il #GovernoConte #salvini ha sparigliato le carte della criminale complicità della #sinistra #pd… -

parla d'immigrazione per non parlare degli 80 mila posti diche si perderanno con il decreto disoccupazione di Di Maio, del danno per lo stop al Ceta,della Flat tax,della legge Fornero e dei 49 milioni della Lega rubati ai cittadini italiani". Lo scrive il senatore Pd Renzi su Facebook. Ricorda al vicepremier che l'accordo di Dublino lo ha firmato Berlusconi e chenon ha votato a favore quando il suo governo voleva cambiarlo e che i Paesi di Visegrad,con cuis'intende,rifiutano di accogliere migranti.(Di lunedì 16 luglio 2018)