Migranti | UE | Ungheria e Repubblica Ceca contro la redistribuzione dei profughi

Migranti Pozzallo - "50 andranno in Germania"Repubblica Ceca e Ungheria sbarrano porte : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti per Tripoli". Intanto due Ong viaggiano verso la Libia. La Spagna lancia l'allarme: ormai è a rischio l'Unione Europea.

Praga attacca : “Non prendiamo Migranti - quella italiana strada per l’inferno”. Chiude l’Ungheria : Mentre il premier Giuseppe Conte plaude alla disponibilità di Francia, Malta e Germania a prendere alcuni dei 450 migranti salvati nelle ultime ore, il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, attacca il governo, dicendo che questa è la «strada verso l’inferno» . Aggiunge che il suo Paese «non prenderà nessun migrante» e chiede di att...

Migranti - SEEHOFER "NEGOZIEREMO RINVIO PROFUGHI IN ITALIA"/ Orban : "Ungheria non è lo stato di primo ingresso" : MIGRANTI, SEEHOFER: “Negozieremo il RINVIO dei PROFUGHI in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Migranti, l'Ungheria: "Berlino li rimandi in Grecia, non da noi"

Migranti - scontro Germania-Ungheria. Orban : 'Berlino li rimandi in Grecia - non da noi' : 'Si è chiarito che io e la cancelliera, che Germania e Ungheria vedono il mondo in un modo diverso. Ma aspiriamo a una stretta collaborazione'. Lo ha detto Victor Orban, oggi a Berlino, in conferenza stampa con Angela Merkel. 'Sulla migrazione abbiamo prospettive molto ...

Germania - accordo con 16 Paesi per rientro Migranti/ Ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono Merkel : Germania, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono Merkel. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 20:36:00 GMT)

Migranti, Ungheria: grande vittoria, scongiurate quote obbligatorie

Migranti : Ungheria - vittoria di Visegrad : ANSA, - BRUXELLES, 29 GIU - "Grande vittoria dei quattro Paesi Visegrad al vertice europeo. Assieme siamo riusciti ad evitare la ridistribuzione obbligatoria dei Migranti. L'Ungheria non diventerà un ...

Migranti : Strasburgo - Ungheria revochi norma anti-Ong : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - il ‘divieto di accoglienza’ di Orbàn parla chiaro : l’Ungheria vuole porre fine al sogno europeo : Mentre la procura antimafia di Palermo chiede una volta per tutte l’archiviazione delle indagini sui presunti collegamenti tra le ong che operano soccorsi in mare e trafficanti perché inesistenti e, non solo, sancisce che l’operato di queste ong è perfettamente in regola con le leggi italiane; mentre Juncker corre in aiuto a Merkel con il suo “summit” di domenica per permettere a Seehofer, il ministro (Csu) degli Interni, di rispedire i ...

Ungheria, ok Parlamento a divieto accoglienza migranti economici

L’Ungheria cambia la Costituzione e dice no all’accoglienza dei Migranti economici : Con 180 voti favorevoli e appena 18 contrari il Parlamento ungherese ha approvato la norma che vieta l'accoglienza dei migranti economici, cioè coloro che non fuggono da guerre e persecuzioni ma dalla fame e dalle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici.Continua a leggere