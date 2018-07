Migranti | tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi | l’hotspot è pieno

Migranti - autorizzato lo sbarco a Pozzallo di tutti i 450 Migranti : Teleborsa, - Il Viminale ha dato l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo , Ragusa, dei 450 migranti presenti a bordo della nave Protector di Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di ...

Sbarcano i 450 Migranti a Pozzallo - tutti negli hotspot in attesa di essere smistati : È arrivata in tarda serata dal Viminale l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo dei 450 migranti, dopo quella che Matteo Salvini ha definito una "vittoria politica". Già ieri erano state portate a terra le persone più fragili - donne, bambini e malati - mentre nelle prime ore della mattinata si è completato lo sbarco degli ultimi 378 a bordo delle delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex.Il ...

Terminato sbarco a Pozzallo - tutti i Migranti all'hotspot : "Vittoria di Italia ed Europa" : E' Terminato solo poco fa, lunedì mattina, lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...

Migranti - Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 : Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Continua a leggere L'articolo Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 proviene da NewsGo.

Conte ai Paesi dell'Ue : dividiamoci questi 450 Migranti - qui tutti non sbarcano : 13,30 ?Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta lavorando per un accordo con gli altri Paesi della Ue per una redistribuzione immediata dei 450 migranti che stazionano su due navi a largo di Lampedusa. Se non ci sono risposte dai partner e in queste condizioni ai 450 non sarà consentito di sbarcare. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. 13,10 Lunga e cordiale telefonata tra il presidente del Consiglio ...

Barcone con 450 Migranti verso la Sicilia : tutti trasbordati su navi italiane e Frontex : Duecentosessantasei migranti sono stati trasbordati su una nave della Guardia di Finanza, altri 176 sul pattugliatore di Frontex Protector: otto sono stati trasportati in ospedale a causa delle loro precarie condizioni di salute.Continua a leggere

Svuotato il barcone con 450 Migranti : tutti trasbordati su navi di Gdf e Frontex : E' stato completato sabato mattina il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo di un barcone al largo di...

450 Migranti tutti su navi GdF - Frontex : 9.15 E' stato completato il taasbordo dei 450 migranti che erano a a bordo del barcone a largo di Linosa: 176sono stati fatti salire sul pattugliatore Orotector,inserito nel disposivo Frontex, altre 266sul Monte Sperone della GdF. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari. Il barcone di ferro di circa 20 metri era partito dalla Libia ed ...

Diciotti - a terra tutti i Migranti. L equipaggio 'Mimavano il gesto ti taglio la gola' : TRAPANI - I due indagati sono scesi per primi davanti alle telecamere accompagnati dai poliziotti che se li sono portati via sulle volanti. Hanno passato la notte in questura per un nuovo ...

Salvini - faccia a faccia con i Migranti : 'Non c'è posto per tutti - prima penso a italiani' : Matteo Salvini è in visita a Reggio Calabria e nell'hinterland. Il leader della Lega si è recato nella citta' dello Stretto in veste di Ministro dell'Interno e di vicepremier. Particolarmente atteso era il momento in cui si sarebbe dovuto recare nella tendopoli di San Ferdinando. Salvini ha potuto vedere con i suoi occhi le difficolta' in cui vivono migliaia di migranti nella tendopoli, [VIDEO]collocata nell'area della Piana di Gioia Tauro. Un ...

Diciotti - a terra tutti i Migranti. Il primo tramonto di Joseph : Chiusa l'odissea dei 67 salvati dalla Vos Thalassa e trasbordati sull'incrociatore della Guardia costiera. Ora sono nell'hotspot di Milo, dove saranno nuovamente interrogati

**Migranti : p. Chigi - tutti identificati su Diciotti - accertamenti in prossimi giorni** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Sono state completate le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti, a cura della Polizia di Stato, con assunzione delle informazioni testimoniali di tutte le persone che sono state trasportate. Gli esiti delle ulteriori ...

Migranti - Trapani braccio di ferro fra ministero e procura. Tutti ancora a bordo : Sui 67 profughi Salvini e procura non mollano. Due immigrati sono stati indagati dal magistrato, ma restano a piede libero. Sono accusati di concorso in violenza privata continuata e aggravata ai ...

Thailandia e Migranti - se i bambini che soffrono non sono tutti uguali : Dovremmo riuscire a provare empatia con tutte le piccole creature in pericolo e che soffrono nel mondo. Eppure la storia dell’estate, almeno dell’inizio, non è stata quella delle centinaia di bambini che affogano nel Mediterraneo (o degli oltre 18mila non accompagnati presenti in Italia per i quali mancano perfino i tutori). Al contrario, avvolti dalla nauseabonda politica dei porti chiusi e dalle polemiche miserevoli perfino su un’iniziativa ...