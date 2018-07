Migranti : Speranza - Salvini alleato nemici Italia : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Ancora tanto fumo e niente arrosto. Salvini è alleato con i nemici dell’Italia che continuano a bloccare le ricollocazioni caricando tutto il peso proprio sul nostro Paese. Nessun concreto passo avanti ma solo dichiarazioni roboanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza. L'articolo Migranti: Speranza, Salvini alleato nemici Italia ...

Migranti : Fiom - il 16 luglio a Lamezia il 'Cammino della speranza' : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – 'Il Cammino della speranza. Migranti: accoglienza, dignità, lavoro" è il titolo dell'incontro organizzato dalla Fiom che si svolgerà lunedì 16 luglio a Lamezia Terme (Sala Napolitano, via Senatore Arturo Perugini, ore 10). Saranno messe a confronto le esperienze del soccorso, dell'accoglienza e dell'integrazione per discutere sulla situazione dei flussi nel Mediterraneo e in

Migranti : Speranza - Salvini alleato dei nemici d'Italia : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – "Ancora tanto fumo e niente arrosto. Salvini è alleato con i nemici dell'Italia che continuano a bloccare le ricollocazioni caricando tutto il peso proprio sul nostro Paese. Nessun concreto passo avanti ma solo dichiarazioni roboanti". Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.

Migranti - sotto il tendone del circo si raccontano storie di viaggio e di speranza : "Così combattiamo il pregiudizio" : "Vorrei dedicare questi racconti a chi non è arrivato: anche ognuno di loro aveva la sua storia". Con questo omaggio si apre lo spettacolo "Caleidoscopio: History of your dreams" che ha debuttato all'interno del festival di circo contemporaneo Cirk Fantastik!, nel Parco dell'Acciaiolo di Scandicci (in provincia di Firenze), lo scorso fine settimana. La magia del circo per raccontare storie di migrazione, sogni

Migranti : Mirabelli (Pd) - pranzo multietnico segno speranza : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – "Dopo due settimane tristi, di parole e gesti disumani, di intolleranza e voglia di cercare il nemico, le diecimila persone di decine di etnie diverse e tante famiglie italiane che oggi si sono mescolate ai tavoli allestiti al Parco Sempione a Milano sono un segno di speranza e rappresentano un mondo migliore di quello che vuole costruire, o meglio distruggere, Salvini". Lo dice il senatore

Migranti : Speranza - Macron? vomitevole anche Francia a Ventimiglia : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – "Macron dice che la linea del governo italiano nel Mediterraneo è vomitevole. Questa volta ha ragione. Ma gli va ricordato che sono altrettanto vomitevoli le immagini dei giovani immigrati bloccati a Ventimiglia ai confini con la Francia. Europa da cambiare". Lo scrive su twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.

Migranti : Speranza - a Ong che salvano vite c'è solo da dire grazie : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – 'Alle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo per me c'è solo da dire grazie. Ogni giorno". Lo ha scritto su Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.