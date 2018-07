Migranti sbarcati a Pozzallo | ma da blocco dell' Est no a ripartizione

A Pozzallo sbarcati tutti i Migranti : Teleborsa, - Sono sbarcati tutti i 450 migranti delle due navi da quasi due giorni davanti alle coste di Pozzallo , Ragusa, . Gli immigranti sono arrivati davanti alle coste ragusane sulle navi ...

Migranti - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Al via le fasi di smistamento : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

Migranti - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Al via le operazioni di smistamento : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

Migranti : 450 sbarcati a Pozzallo dopo ok a redistribuzione. Conte esulta - ma l'Europa resta divisa : dopo Parigi e La Valletta, anche Berlino, Madrid e Lisbona hanno dato il via libera all'accoglienza. Concluse le operazioni di sbarco nel porto ragusano. Ma il blocco di Visegrad, con in testa ...

