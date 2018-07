Migranti Pozzallo | Berlino conferma | pronti ad accoglierne cinquanta

Migranti - Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 : Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Continua a leggere L'articolo Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 proviene da NewsGo.

Migranti - autorizzato lo sbarco di 450 persone a Pozzallo : A bordo della nave Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza, sono arrivati nella cittadina in provincia di Ragusa

Migranti - ok allo sbarco a Pozzallo. Salvini esulta : «Vittoria politica». Praga : «Conte ci porta all'inferno» : «Anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta», annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte...

Migranti : inizia sbarco donne e bambini a Pozzallo : iniziato a Pozzallo (Ragusa) lo sbarco di 59 donne e bambini del gruppo di circa 450 Migranti soccorso a ridosso di Linosa due giorni fa. Appena attraccata la motovedetta della Guardia di finanza "Vicebrigadiere Stanisci" si sentono le grida dei bambini. A prua tre donne, una delle quali ha rivolto lo sguardo al cielo e ha mandato un bacio con la mano non appena le manovre si sono concluse. Dalla poppa della nave, dietro ai ...

Migranti Pozzallo - Conte “50 anche a Spagna-Portogallo”/ Ultime notizie Salvini : ”Visegrad ci aiuti con Libia” : 450 Migranti a Pozzallo, Ultime notizie: Conte, "50 a Germania, 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex : il caldo peggiora la situazione : Teleborsa, - Sono ancora fermi al largo di Pozzallo , Ragusa, la nave Protector di Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza che sabato hanno soccorso un barcone con 450 ...

Migranti Pozzallo - "50 andranno in Germania"Repubblica Ceca e Ungheria sbarrano porte : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti per Tripoli". Intanto due Ong viaggiano verso la Libia. La Spagna lancia l'allarme: ormai è a rischio l'Unione Europea.

I 450 Migranti in rada a Pozzallo - Salvini : sì a sbarco di donne e bambini : Manca ancora l’assegnazione ufficiale del porto sicuro per lo sbarco, anche se da Mosca il ministro dell’Interno Matteo Salvini comunica via Twitter il via libera al trasferimento a terra di 16 mamme e 11 minori...