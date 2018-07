Migranti; nella notte lo sbarco a Pozzallo degli ultimi 380 dalle due navi

Le navi in attesa con i Migranti nella rada di Pozzallo : E' stato compoletato il trasbordo dei migranti che si trovavano sul barcone a largo di Linosa. 176 sono sul pattugliatore inglese Protector di Frontex, 266 sul Monte Sperone della Gdf. 8 persone, ...

Trapani - nave Diciotti : sbarcati nella notte i 67 Migranti dopo il pressing di Mattarella : dopo ore concitate, è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi...

Trapani - nave Diciotti : sbarcati nella notte i 67 Migranti dopo il pressing di Mattarella : Teleborsa, - dopo ore concitate , è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi a scendere sul molo Ronciglio sono ...

Migranti - nave Diciotti a Trapani nella notte. Salvini : 'Ma i violenti dovranno scendere in manette' : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. A bordo, a quanto si apprende, ci sono uomini ...

Migranti - nave Diciotti a Trapani nella notte. Salvini : «Ma i violenti dovranno scendere in manette» : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. A bordo, a quanto si apprende, ci...

Migranti - nella notte del Brennero. Tra controlli e chi prova a sconfinare a piedi : Traffico inarrestabile sul valico, i blocchi di poliziotti e soldati continueranno fino alla notte di venerdì 13

Migranti - nave Diciotti a Trapani nella notte : lo sbarco domattina : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. A bordo, a quanto si apprende, ci sono uomini ...

Migranti - nave Diciotti a Trapani nella notte : lo sbarco domattina : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. A bordo, a quanto si apprende, ci...

San Ferdinando - Salvini nella tenda dei Migranti : “Qui non si può vivere. Chi dice che c’è posto per tutti venga a vedere” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso della visita alla tendopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria, è entrato in una delle tende allestite per l’ospitalità dei migranti. Ha potuto vedere le condizioni in cui vivono, stipati in 15 su pochi letti: “Chiedo a chi mi dice di riaprire i porti di venire qui. Ringrazio quanti hanno lavorato in questi anni all’accoglienza: dai volontari agli uomini delle forze ...

Trezzo d’Adda - strappati nella notte i manifesti di cordoglio per i Migranti. Il sindaco leghista : “Non sono stato io” : A Trezzo sull’Adda, al confine tra Milano e Bergamo, una cittadina ha fatto affiggere dei manifesti funebri dedicati ai cento migranti annegati qualche giorno fa al largo delle coste libiche, compresi tanti bambini. E sarebbe stato rispettato l’iter burocratico del caso, incluso il pagamento delle relative imposte comunali. Eppure sono scomparsi: ignoti li hanno strappati nella notte di sabato 30 giugno. Il contenuto del necrologio era ...

Accordo Migranti : malumori anche nella maggioranza. Fico si smarca : Salvini ripete: 'Porti italiani chiusi'. Ma il presidente della Camera prende le distanze: 'Io non li chiuderei'. Dure critiche anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia: risultato deludente e Conte ...

Fico : "Io i porti non li chiuderei Dalle ong un lavoro straordinario" Migranti - crepe nella maggioranza : La questione Migranti divide la maggioranza Lega-M5S. Il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: "Io i porti non li chiuderei", mentre il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Usa - Melania Trump contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi Migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...

Vertice Ue si sblocca nella notte - Tusk : accordo a 28 su Migranti | : Dopo una maratona di trattative, durata 13 ore e mezzo, arriva l'intesa basata sulla volontarietà. Conte: "L'Italia non è più sola". Macron: tappa importante. Merkel avverte: un buon segnale, ma le ...