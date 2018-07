Migranti | nei campi 345mila stranieri regolari

Migranti - barcone con 450 a bordo verso l’Italia. Salvini avverte : “Non entrerà nei porti italiani” : Una grossa imbarcazione a due piani, un peschereccio in legno, carico di circa 450 Migranti, si troverebbe nelle acque maltesi e starebbe navigando verso nord....

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...

Migranti - Spataro : “non vietare attracco barconi nei porti”/ Procura Torino : “direttive contro odio razziale” : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro "non vietare attracco barconi nei porti italiani". Nuove direttive contro "l'odio razziale ed etnico": la Procura "contro" il Governo(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Migranti - Revelli : “Italia sta mostrando una cattiveria neppure vista nei tempi più oscuri. Ostenta disumanità” : “Questo Paese tragicamente sta mostrando un lato oscuro, una cattiveria di fondo che non gli credevamo. E’ vero che l’Italia ha nel suo curriculum momenti e tempi oscuri, ma questa disumanità Ostentata, che fa punti dal punto di vista elettorale, è un tratto di novità, su cui bisognerebbe riflettere in termini di psicologia sociale, prima ancora che sotto il profilo politico”. Sono le parole del sociologo Marco Revelli, ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui Migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

Angela Merkel tenta di convincere l'Spd : "Migranti non più di 48 ore nei centri di transito" : Il tempo di permanenza nei centri di transito ai confini "può arrivare a 48 ore, questo prevede la Costituzione" per il fermo di polizia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in un'intervista all'emittente pubblica Ard.Questa proposta di Merkel potrebbe essere il ponte necessario per consentire un accordo con l'Spd, da subito contrario ai centri; questo si legge sulla stampa tedesca.La Spd, terzo elemento della coalizione di ...

Frontex : "Sbarchi non solo nei porti europei". Ma la Ue : "Non riportiamo i Migranti in Libia" : Succede in poche ore. E l'Europa sprofonda in un clamoroso stato confusionale. A innescare il corto circuito politico ci pensa la portavoce della Commissione Natasha Bertaud ribadendo la posizione ...

Migranti : banconote ‘ripulite’ nei Balcani - mln di euro pronti per riciclaggio : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – C’era anche il riciclaggio transnazionale di ingenti capitali illeciti tra gli affari del gruppo criminale smantellato dai carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che hanno eseguito il fermo emesso dalla locale Procura distrettuale antimafia a carico di 17 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al traffico di clandestini sulla tratta ...

Migranti : banconote ‘ripulite’ nei Balcani - mln di euro pronti per riciclaggio (2) : (AdnKronos) – Proprio per reperirli l’uomo ha coinvolto anche Gabriele Torres, Salvatore Morello e Francesco Tinnirello. Erano loro ad avere il compito di trovare ingenti quantitativi di ologrammi, necessari a riciclare alcuni milioni di euro in banconote, già smacchiate e tuttora custodite in area Balcanica. Il gruppo composto da Ljatifi, Giangrosso, Nikci e Dobjani ha creato, utilizzando sofisticate procedure finanziarie, una ...

Migranti - Tripoli : “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim : “Condizioni disumane nei centri in Libia” : Migranti, Tripoli: “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim: “Condizioni disumane nei centri in Libia” Migranti, Tripoli: “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim: “Condizioni disumane nei centri in Libia” Continua a leggere L'articolo Migranti, Tripoli: “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim: “Condizioni disumane nei centri in Libia” proviene da NewsGo.

