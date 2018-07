Migranti - l'Unione europea dice no a Salvini : «La Libia non è un porto sicuro» : «Cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri». E' il progetto del vicepremier e ministro dell'Interno matteo Salvini, intervenuto a...

Trump 'cavalca' Brexit e Migranti per sgretolare l'Unione europea : Poi la mira nell'intervista si è spostata sulla Ue , non solo per la disputa commerciale in corso, ma anche per la sua politica sull'immigrazione, che il presidente giudica suicida. Durante la ...

Trump cavalca Brexit e Migranti per sgretolare l’Unione europea : Si scrive sgarbo a Theresa May, ma si legge attacco all’Europa. Dai commerci all’immigrazione, prendendo di mira i valori fondanti che l’hanno tenuta insieme dalla fine della Seconda guerra mondiale, proprio alla vigilia del controverso vertice col russo Putin. Così vanno interpretate le parole del presidente Trump durante la sua tappa di ieri in G...

Migranti - Seehofer/ “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima riunione con Salvini : Migranti, Seehofer: “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Migranti - l’Unione Europea : “Non li rimandiamo in Libia - situazione inumana” : “Non ci saranno mai dei rimpatri dell’Ue verso la Libia o navi europee che rimandano i Migranti in Libia. Questo è contro i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti Migranti in Libia. L’Onu è al lavoro per migliorare le loro condizioni, e c’è un meccanismo di transito d’urgenza, per evacuare queste persone dalla Libia”. Così la portavoce della ...

Migranti - l’Unione europea ha deciso. Cosa prevede la nuova intesa : Accordo alle prime luci dell’alba a Bruxelles sui Migranti. “I 28 leader hanno trovato un’intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa l’immigrazione”, ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine di una maratona notturna per la difficile trattativa. “Da questo Consiglio europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è ...

Pre-vertice Ue su Migranti : ok proposta Conte/ Bruxelles - no strappi : Sanchez-Merkel “punti unione con Italia” : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:22:00 GMT)

Riunione famiglie Migranti : voli gratis : 01.31 Riunione famiglie migranti: voli gratis La compagnia aerea messicana Volaris offre voli gratis per riunire le famiglie di immigrati separate dalla politica di 'tolleranza zero' di Trump. "Ci fa male vedere questi bambini senza i loro genitori ed è nostra missione riunirli", afferma Volaris in una nota, sottolineando che lavorerà con le autorità ...

Migranti. Riunione informale convocata dal presidente della Commissione Ue : Ci saranno anche i leader di Danimarca, Croazia e Slovenia tra i partecipanti alla Riunione informale europea. A convocarla il

Migranti - la bozza Ue : «Ridurre gli arrivi e i movimenti tra Paesi dell’Unione» : Messaggio del Colle per la Giornata mondiale dei rifugiati: «L’Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza». Il ministro Toninelli: «Mai chiusi i porti»