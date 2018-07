Migranti | l' Italia ha bisogno di forza lavoro ma entrare regolarmente è

Immigrazione - il piano per rispedire tutti i Migranti in Africa : così si libera l'Italia : Manca poco perché la situazione tra Libia ed Europa diventi insostenibile. Finora la linea dura voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ha frenato le partenze selvagge e i relativi arrivi, ma ...

Migranti - doccia fredda per l'Italia : il "piano Conte" non può partire : "Nessuna operazione europea e nessuna nave europea effettua sbarchi in Libia, perché non lo consideriamo un Paese sicuro". Lo sottolinea la portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni Natasha Bertaud...

Migranti - l’Italia cede 12 unità navali alla Libia : cosa prevede il decreto e quanto costerà : Il decreto del governo prevede la cessione ai libici, a titolo gratuito, di 12 motovedette attualmente a disposizione della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. L'Italia formerà gli equipaggi e fornirà supporto logistico fino a fine anno. Lo stanziamento totale per il provvedimento è di circa due milioni e mezzo euro.Continua a leggere

Migranti - Salvini 'Cambiare norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle sanzioni alla Russia 'Veto italiano è la soluzione finale' : ... 'ci sia un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana'. I rapporti con la Russia e ...

Migranti - Repubblica Ceca : 'Italia apre strada per l'inferno' : "E' una vittoria politica', ha commentato il ministro dell'interno, Matteo Salvini il cui ok era atteso dal pattugliatore della Finanza Monte Sperone e dalla Protector di Frontex rimasti ormeggiati ...

Migranti : Speranza - Salvini alleato nemici Italia : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Ancora tanto fumo e niente arrosto. Salvini è alleato con i nemici dell’Italia che continuano a bloccare le ricollocazioni caricando tutto il peso proprio sul nostro Paese. Nessun concreto passo avanti ma solo dichiarazioni roboanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza. L'articolo Migranti: Speranza, Salvini alleato nemici Italia sembra ...

Migranti : Speranza - Salvini alleato nemici Italia : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Ancora tanto fumo e niente arrosto. Salvini è alleato con i nemici dell’Italia che continuano a bloccare le ricollocazioni caricando tutto il peso proprio sul nostro Paese. Nessun concreto passo avanti ma solo dichiarazioni roboanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza. L'articolo Migranti: Speranza, Salvini alleato nemici Italia ...

Roma autorizza lo sbarco dei Migranti a Pozzallo. Altri sì all’Italia ma Visegrad spacca l’Ue : Il ministro dell’Interno ha autorizzato lo sbarco di tutti e 451 migranti delle due navi in rada davanti a Pozzallo. La svolta è arrivata ieri notte, dopo che che l’Europa ha risposto in maniera positiva alle sollecitazioni del nostro presidente del consiglio. I tanti «sì» incassati, dimostrano l’importanza della linea della mediazione politica avv...

Migranti : sindaco Pozzallo - sbarco è vittoria di Italia ed Europa : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – E’ terminato “con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei Migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 378 uomini che toccano terra in cerca di un futuro migliore”. Così, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che da 48 ...

Migranti : sindaco Pozzallo - sbarco è vittoria di Italia ed Europa : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - E' terminato "con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei Migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 37

Terminato sbarco a Pozzallo - tutti i Migranti all'hotspot : "Vittoria di Italia ed Europa" : E' Terminato solo poco fa, lunedì mattina, lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...

Migranti : sindaco Pozzallo - sbarco è vittoria di Italia ed Europa : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – E’ terminato “con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei Migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 378 uomini che toccano terra in cerca di un futuro migliore”. Così, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che da 48 ore ...

Migranti : sindaco Pozzallo - sbarco è vittoria di Italia ed Europa : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – E’ terminato “con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei Migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 378 uomini che toccano terra in cerca di un futuro migliore”. Così, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che da 48 ...

Anche Orban molla Salvini. L’alleato ungherese risponde così alla richiesta dell’Italia di accogliere i Migranti : La situazione migranti continua a mettere in subbuglio gli equilibri europei e soprattutto quelli italiani. Anche la Germania prenderà 50 dei 450 migranti che sono a bordo di due navi di Gdf e Frontex. Lo rendono noto fonti di governo che definiscono i segnali che arrivano da altri Paesi Ue “un successo”. Ieri il premier Giuseppe Conte aveva fatto sapere che Francia e Malta si sarebbero fatte carico di 50 migranti a testa. ...