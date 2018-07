Migranti | in condizioni critiche uno degli sbarcati Al via le fasi di smistamento

Migranti - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Al via le operazioni di smistamento : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

600 Migranti in "condizioni atroci" salvati nel deserto : missione di Tajani in Niger : Quasi 600 migranti africani, "respinti" dall'Algeria e salvati nel deserto, sono arrivati a metà settimana nel nord del Niger. Lo ha riferito oggi un funzionario locale della città di Agadez, definendo...

Migranti - ALLARME OIM "IN LIBIA 10MILA IN CONDIZIONI ESTREME"/ Ma Salvini ringrazia la Guardia Costiera libica : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia Costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la LIBIA attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Migranti - Tripoli : 'Italia ci dia subito altri mezzi' - Oim : 'Condizioni disumane nei centri in Libia' : Il Capo di Stato maggiore della Marina libica , l'ammiraglio Salem Rahuma, ha auspicato che l 'Italia fornisca "il prima possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli per affrontare il ...

Lifeline - attracco a Malta e sequestro : Migranti in 8 Paesi/ Ultime notizie - condizioni del ministro tedesco : Lifeline a Malta? Il ministro tedesco Horst Seehofer blocca tutto: 234 migranti in attesa di uno sbarco. Niente da fare, l'imbarcazione della ong è ancora al largo di Malta(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:27:00 GMT)

Migranti : Khawatmi - bene Salvini - inutile portarli qui in queste condizioni : Non usa mezzi termini, in un'intervista a Labitalia, Radwan Khawatmi, di origine siriana, da oltre 40 anni in Italia, considerato un punto di riferimento nel mondo dell'immigrazione e che ha ricevuto ...

Migranti - Tunisia a Ue : no a centri di sbarco - non ci sono condizioni : La Tunisia dice "no" ai centri di sbarco dei Migranti in Nord Africa. Lo ha detto l'ambasciatore tunisino presso la Ue, Tahar Cherif, precisando che "la posizione ufficiale è già stata espressa a vari ...

Migranti - il Garante per i detenuti : “Nelle strutture Cpr condizioni scadenti. Diverse criticità nelle operazioni di rimpatrio” : Le condizioni dei Centri di permanenza per il rimpatrio versano in “condizioni materiali e igieniche scadenti” e nella loro gestione (pubblica) c’è “scarsa trasparenza”. Si tratta delle stesse strutture, previste dal decreto Minniti, che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato di voler estendere. Lo mette in luca la relazione annuale del Garante delle persone detenute e private della libertà ...

Maltempo - caso Aquarius : paura per i Migranti - possibile peggioramento delle condizioni del mare : Situazione preoccupate per i migranti delle navi Aquarius: sebbene non siano previste né piogge né temporali, le condizioni del mare nelle prossime 48 ore potrebbero peggiorare. Le navi Aquarius e le due di Guardia Costiera e Marina Militare, che trasportano i migranti soccorsi dall’Ong Sos Mediterranee verso il porto di Valencia, si sono già imbattute, oggi, in onde alte 2-3 metri. Ma le condizioni meteorologiche, spiega Roberto ...

Migranti - Conte annulla il viaggio a Parigi : «Non ci sono le condizioni» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il premier e il ministro dell’Economia annullano le rispettive visite in Francia. Confermato invece l’incontro di giovedì a Berlino tra Tria e il tedesco Scholz...