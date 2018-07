Migranti | Fico | Con l' Europa bisogna essere duri | molto duri

Migranti - Fico : “Inutile alzare muri alla Trump. Bisogna essere molto duri con l’Europa” : “La questione dei Migranti va assolutamente affrontata con l’Europa e Bisogna essere molto duri con l’Europa. È importante tutelare e salvaguardare tutte le persone che sono sulle navi garantendo qualsiasi tipo di servizio. Allo stesso tempo Bisogna dire all’Europa che Bisogna avere un piano ordinato ed organizzato di quote. Se qualcuno non vuole le quote, come Praga e i paesi di Visegrad, vuol dire che non si comprende ...

Migranti - Fico : 'Su richiedenti asilo si rispetti la legge' : 'Per i richiedenti si deve rispettare la legge. La legge è chiara e le commissioni territoriali faranno e fanno il loro lavoro'. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, rispondendo alla ...

Migranti - Fico : scelta Austria scellerata : 23.47 "Io condivido pienamente quello che ha detto il presidente della Repubblica, e credo che l'Austria non può pensare di chiudere le proprie frontiere. La nostra Europa si fonda anche su Schengen, ed è una politica scellerata quella Austriaca che in questo momento ha anche la presidenza dell'Ue". Così il presidente della Camera, Fico, secondo il quale "l'immigrazione deve essere accolta" ma "l'accoglienza deve essere sinonimo di ...

Migranti : sindaco Palermo - corridoi umanitari per evitare traffico di esseri umani : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – “Qualora ve ne fosse stato bisogno, l’indagine che oggi che ha portato a numerosi arresti legati al traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali balcaniche in contatto con Cosa Nostra dimostra che le attuali politiche di gestione dei Migranti e delle migrazioni non sono altro che un sistema criminogeno che favorisce le mafie internazionali, gli sfruttatori della ...

Migranti : fermi Palermo e traffico di diamanti - così sfumò affare da 11 mln di euro (2) : (AdnKronos) - Le complesse trattative per la compravendita dei diamanti si arenarono ma per Ljatifi si aprirono nuovi scenari. In Kosovo, infatti, incontrò Ameti, cittadino macedone esperto nel settore, con cui ha posto le basi per l’acquisto di un’altra partita di diamanti, questa volta detenuti in

Migranti : fermi Palermo e traffico di diamanti - così sfumò affare da 11 mln di euro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – La trattativa andò in fumo ma l’affare era grosso. Una partita di diamanti di provenienza illecita per un valore di circa 11 milioni di euro da riciclare. Il gruppo criminale composto da Fatmir Ljatifi, Driton Rexhepi, Luan Dobjani, Uran Ameti e Denis Nikci, smantellato dai carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che hanno dato esecuzione a 17 fermi, si interessò anche di questo affare. La vicenda ...

Palermo - tratta di Migranti e traffico di armi : fermate 17 persone : L'organizzazione criminale aveva rapporti con Cosa nostra e col gruppo paramilitare albanese Nuovo Uck, legato ad ambienti jihadisti