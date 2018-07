Pozzallo - concluso sbarco 450 Migranti. Ue : condividiamo urgenza Conte | : Sono finite le operazioni avviate nella notte, dopo il via libera del Viminale, per far scendere a terra chi era a bordo della Protector di Frontex e del pattugliatore Monte Sperone. Anche l'Irlanda ...

A Pozzallo sbarcati tutti i 450 Migranti La Ue : condividiamo l'urgenza di Conte : Anche l'Irlanda si farà carico di ospitare alcuni dei migranti arrivati nelle scorse ore: ne prenderà in carico venti. Prima di lei altri sei Paesi dell'Unione Europea ma nessuno tra quelli di Visegrad.

Migranti - Ue "condivide urgenza"di Conte : 13.28 "Confermiamo di aver ricevuto la lettera del premier Conte, indirizzata ai presidenti Tusk e Juncker. Nella lettera chiede di dare attuazione immediata alle conclusioni raggiunte al Consiglio europeo e a breve risponderemo".Così il portavoce della Commissione Ue Schinas. "Condividiamo pienamente il senso di urgenza e c'impegnamo a dare seguito velocemente",aggiunge.Bene lo sbarco di Migranti a Pozzallo, "grazie a 6 Stati membri che hanno ...

"Confermiamo di avere ricevuto la lettera del premier Conte che è stata indirizzata ai presidenti Tusk e Juncker. Nella lettera chiede di dare attuazione immediata alle conclusioni raggiunte al Consiglio europeo e a breve risponderemo". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, a proposito della lettera del premier italiano sulla questione migranti. "In generale e senza entrare nei dettagli - ha continuato -, ...

Migranti - 450 SBARCATI A POZZALLO : HOTSPOT PIENO/ Ultime notizie - Salvini e Conte esultano : Autorizzato dal Viminale lo sbarco dei 450 MIGRANTI a POZZALLO. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Migranti - Conte prende in mano il timone : 'Via i fondi ai Paesi che rifiutano' : ROMA C'è 'grande soddisfazione' a palazzo Chigi. E non solo perché dopo Francia e Malta, anche Germania, Spagna e Portogallo si sono aggiunte agli 'Stati volenterosi' che si prenderanno parte dei 450 ...

Migranti : 450 sbarcati a Pozzallo dopo ok a redistribuzione. Conte esulta - ma l'Europa resta divisa : dopo Parigi e La Valletta, anche Berlino, Madrid e Lisbona hanno dato il via libera all'accoglienza. Concluse le operazioni di sbarco nel porto ragusano. Ma il blocco di Visegrad, con in testa ...

Migranti - ok allo sbarco a Pozzallo. Salvini esulta : «Vittoria politica». Praga : «Conte ci porta all'inferno» : «Anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta», annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte...

Migranti - ok allo sbarco a Pozzallo : saranno smistati in sei Paesi Ue. Praga : «Conte ci porta all'inferno» : «Anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta», annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte...

Migranti anche in Germania - Spagna e Portogallo. Conte esulta ma c'è il no da parte dei paesi di Visegrad : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Ministro ...

