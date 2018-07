Migranti : assessore Palermo - da noi grande lezione all’Ue : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – L’assessore al Lavoro e alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando, ha ricevuto questa mattina a Villa Niscemi una delegazione di circa trenta interpreti del Parlamento europeo, in questi giorni in visita a Palermo. L’incontro, che è stato occasione per discutere della Carta di Palermo, il documento approvato dalla Giunta comunale nel ...

Migranti : assessore Palermo - Salvini non ha ancora fatto nulla ma alimenta solo paura : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Ministero dell'Interno in questi mesi non non ha ancora fatto nulla contro l'immigrazione clandestina". Lo ha detto l'assessore comunale alle Attività sociali di Palermo Giuseppe Mattina che ha la tutela di 220 minori stranieri non accompagnati. "Tutto quello che st

Vaccini in stanze separate per bambini e Migranti/ Domodossola - assessore regionale immigrazione : "È assurdo" : stanze vaccinazioni separate per bambini e migranti. Domodossola, il sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:34:00 GMT)

Bologna - assessore pro Migranti minacciato di morte su Facebook/ Foto di proiettili - Lepore : "Non fate paura" : Bologna, assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook: la vicenda di Matteo Lepore ha sconvolto l'opinione pubblica, Foto con proiettili sul social network(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Migranti - assessore minacciato su Facebook : "Il proiettile è già in canna" : Un messaggio su Facebook, la foto di un proiettile e la frase: "Caro assessore, il proiettile è già in canna, basta puntare e premere il grilletto". Destinatario della minaccia Matteo Lepore...

Migranti - assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile : Migranti, assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile Migranti, assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile Continua a leggere L'articolo Migranti, assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile proviene da NewsGo.

Bologna - minacce di morte su Facebook all'assessore pro Migranti : La foto di un proiettile e le parole: "E' già in canna, basta premere il grilletto". Il commento al post dedicato ai funerali di Soumaila Sacko, sindacalista ucciso in Calabria

Migranti - assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile : Migranti, assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile Migranti, assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile Continua a leggere L'articolo Migranti, assessore di Bologna minacciato su Fb con proiettile proviene da NewsGo.