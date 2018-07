Microsoft Edge meglio di Chrome e Firefox contro il phishing e i malware

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Norton Safe Web : disponibile l’estensione per Microsoft Edge : Microsoft Edge è un browser ottimo in termini di sicurezza poiché capace di rilevare con precisione i siti web contenenti malware o truffe, cosa che è possibile constatare anche in prima persona facendo un paragone con Google Chrome. Se, tuttavia, si ha la necessità di un livello di sicurezza ancora più elevato e affidabile, è possibile a partire da oggi scaricare dal Microsoft Store Norton Safe Web. Si tratta di un’estensione gratuita e ...

Microsoft Edge : immune all’exploit JavaScript : Un exploit basato su JavaScript minacciai browser globali bloccando i PC, risultano immuni a questa minaccia solamente Internet Explorer e Microsoft Edge. Internet Security L’exploit in questione era già stato segnalato in precedenza e “bloccato” da Chrome nella sua versione 65. Con l’aggiornamento alla versione 67 si ripresenta la vulnerabilità alla serie di stringhe malevoli: progettate per minare la CPU dei PC bersaglio. Nella lista dei ...

Microsoft Edge : icona beta - impostazioni ridisegnate e tanto altro ancora [Insider] : Lo avevamo già preannunciato con un precedente articolo e adesso, con la build 17704 appartenente a Redstone 5 e rilasciata per gli utenti Insider Fast, Microsoft ha apportato svariati miglioramenti al proprio browser Edge che si appresta a diventare ancora più maturo. Novità E’ stata introdotta una nuova icona beta utile per distinguere con maggiore intuitività la versione preview del browser con quella pubblica. Il menu accessibile ...

Microsoft Edge : l’Ad-Blocker integrato sbarca anche su iOS : Dopo Android, Microsoft ha introdotto su iOS l’integrazione nativa del suo browser mobile Edge con il servizio Ad-Block Plus, utile per disabilitare gli annunci pubblicitari sui siti web. L’aggiornamento è stato appena rilasciato per gli utenti iscritti al programma beta e verrà sicuramente distribuito pubblicamente nel giro di poche settimane. Così come fatto sul sistema operativo di casa Google, anche su iOS sarà possibile attivare ...

Nuovo record per Microsoft Edge : superati i 5 milioni di download su Android : Microsoft Edge per Android e iOS è una delle applicazioni che meglio esprime la nuova politica della società guidata da Satya Nadella adottata in ambito smartphone.-- Dopo la dismissione di Windows 10 Mobile, Microsoft ha deciso di rafforzare la propria presenza sui sistemi operativi un tempo suoi concorrenti quali Android e iOS portando i suoi servizi e integrandoli perfettamente con l’universo Windows 10, Office e Azure. Edge è un browser ...

Microsoft Edge : in arrivo una nuova schermata impostazioni e più Fluent Design : Nonostante Edge non abbia, dopo tre anni dalla sua nascita, raggiunto dei risultati in termini di diffusione particolarmente entusiasmanti, Microsoft continuerà ad investire e a pubblicizzare al massimo il proprio browser. Ormai sappiamo che Edge, essendo integrato nel sistema operativo, viene aggiornato con numerose novità ogniqualvolta viene rilasciata una versione di Windows 1o che, solitamente, corrispondono a due ogni anno; anche con ...

Microsoft Edge per Android supporta ora il blocco degli annunci dei siti web [Beta] : La versione mobile di Microsoft Edge è giovanissima soprattutto se confrontata con i suoi concorrenti ma, nonostante ciò, sta diventando gradualmente un browser molto allettante. Microsoft ha rilasciato poche ore fa un nuovo aggiornamento in beta sul Google Play Store dedicato all’app di Edge sviluppata per Android giungendo in questo modo alla versione 42.0.0.2055. L’update porta con sè una sola novità ma questa è piuttosto ...

Le app mobile di Microsoft Edge si aggiornano con lo Split view per iPad e la ricerca visiva intelligente : Microsoft ha rilasciato negli ultimi giorni due nuovi aggiornamenti per il suo browser mobile Edge: uno è dedicato ad Android, mentre l’altro ad iOS. Changelog Android (versione 42.0.0.2053) Ora è possibile controllare lo stato della sincronizzazione dell’elenco lettura e dei preferiti tramite un indicatore. Ora è possibile visualizzare i preferiti gestiti dall’organizzazione e le app Web interne su account professionali e ...

Microsoft Edge ora supporta il formato immagine WebP : A partire dalla build 17692 rilasciata ieri per gli utenti Insider appartenenti al ramo di distribuzione fast, Microsoft Edge supporta ufficialmente WebP. Per chi non lo conoscesse, WebP è un formato di immagine sviluppato da Google che garantisce dimensioni piuttosto ridotte senza però necessariamente diminuire in modo eccessivo la qualità. Nello specifico, si parla di una riduzione pari al 45% delle dimensioni se messo in confronto con il ...

Microsoft Edge in crisi : lo share inizia a calare in favore di Google Chrome : Nonostante gli sforzi di Microsoft per diffondere il suo browser Edge migliorandolo ad ogni major update e pubblicizzandolo anche attraverso dei video comparativi, non riesce a quanto pare ancora a soddisfare le esigenze degli utenti Windows 10. Da svariati mesi lo share, ossia la percentuale di utilizzo del browser targato Redmond, è restata piuttosto bassa ma, in compenso, continuava a crescere lentamente. Adesso, stando alle ultime ...

Microsoft Edge : arriva su iPhone il supporto ai libri del Microsoft Store : La versione mobile di Microsoft Edge disponibile per iPhone ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento che introduce delle funzionalità interessanti e attese da tempo. Sin da quando il browser venne lanciato sulla piattaforma di Apple, presentava una voce che faceva riferimento alla lettura dei libri acquistati dal Microsoft Store ma non risultava ancora funzionante poichè era presenta una scritta “Coming Soon”. Adesso, con la ...