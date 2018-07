Metà delle macchie di sangue sono false | nuovo studio sulla Sindone

Ricerca su Sindone - almeno Metà delle macchie di sangue sono false : Una nuova Ricerca indica che almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non ...

Sindone - nuova scoperta stravolge tutto : almeno Metà delle macchie di sangue sono false : Una nuova ricerca sulla Sindone di Torino sembra stravolgere le vecchie convinzioni: almeno la metà delle macchie di sangue sarebbe falsa. In particolare solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro. Lo indicano i dati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences e basati su un esperimento che, con le tecniche di ...

Chi usa sigarette elettroniche ha Metà delle probabilità di smettere di fumare : (Immagine: pixabay) Le sigarette elettroniche e gli altri dispositivi di svapo sono davvero uno strumento efficace per smettere di fumare? Non secondo l’ultimo studio della Georgia State University, appena pubblicato sulla rivista scientifica Plos One. Dai risultati del sondaggio – svolto su un campione di oltre 800 persone tra il 2015 e il 2016 – sembra infatti che i fumatori che non facevano uso di sigarette elettroniche avessero ...

Raggi - in due anni Metà delle delibere erano atti dovuti : Due anni fa, esattamente oggi. Campidoglio strapieno, caldo bollente, tutti i big di Cinquestelle seduti in prima fila nell'aula Giulio Cesare, davanti agli scranni della giunta, con le sedie ...

Scoperto il meccanismo molecolare delle metastasi nel cervello : Torino, 5 lug., askanews, - Scoperto il meccanismo molecolare che provoca la crescita delle metastasi nel cervello, provenienti da tumori del polmone e della mammella. Lo studio, effettuato dalla ...

Scoperto il meccanismo molecolare delle metastasi nel cervello : Torino, 5 lug., askanews, - Scoperto il meccanismo molecolare che provoca la crescita delle metastasi nel cervello, provenienti da tumori del polmone e della mammella. Lo studio, effettuato dalla ...