Mercato | Courtois-Hazard verso Real | Allison si decide

CalcioMercato : Courtois è vicino al Real Madrid : Terminato il Mondiale del Belgio con la conquista del terzo posto, i giocatori della selezione del ct Martinez ridiventano, in molti casi, obiettivi di mercato. Il discorso riguarda in particolare Eden Hazard e Thibaut Courtois. In estate potrebbero lasciare il Chelsea e non a caso ieri Hazard, dopo la ‘finalina’ contro l’Inghilterra, si è lasciato scappare la frase “sapete tutti dove voglio andare”, ovvero il ...

CalcioMercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

CalcioMercato Real Madrid - dalla Spagna : per la porta Courtois prima scelta. Alisson - la Roma chiede troppo : Un obiettivo concreto per il Real Madrid, adesso più che mai: è Thibaut Courtois il portiere che sembrerebbe sempre più vicino ai Blancos. Necessità assoluta di trovare un numero uno affidabile anche ...