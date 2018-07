Mercati deboli | in Cina primi sintomi di infezione commerciale?

Mercati europei deboli su rinnovate tensioni commerciali : Teleborsa, - Partenza sottotono per i principali Mercati europei che oggi saranno orfani della guida di Wall Street che resterà chiusa per la festività del 4 luglio , Giorno dell'Indipendenza. ...

Spread in tensione. Sale il rendimento dei titoli Usa - Mercati azionari deboli : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del I trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...