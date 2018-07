Mendes | ' CR7 può dare Champions a Juve'

CR7 - Mendes non ha dubbi : "Chiuderà la carriera alla Juve" : Entrambi sbarcano nel mondo bianconero, dove dovrebbe terminare la carriera dell'ex giocatore del Real. Anzi, Mendes ne è certo: "Chiuderà la sua carriera meravigliosa a Torino. La Juventus sarà il ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : UFFICIALE - 117 MILIONI/ Ultime notizie - Jorge Mendes : "CR7 è felice" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è UFFICIALE l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:40:00 GMT)

CR7-Juve - Mendes : 'Cristiano è molto felice - vivrà nel centro di Torino' : 'Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo aggiunge la nota Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino . Auguriamo a Cristiano ed ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : 'club storico! La villa di CR7? Falso - ecco dove vivrà...' : Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : “club storico! La villa di CR7? Falso - ecco dove vivrà…” : Cristiano Ronaldo-Juventus, Jorge Mendes si è detto felicissimo dell’accordo raggiunto col club torinese, l’agente di CR7 ha parlato a caldo “Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus. Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ...

Juve-CR7 - dalla Spagna : 130 milioni al Real - 20 milioni a Jorge Mendes : Juve-CR7- Nuove indiscrezioni su Cr7 alla Juventus. Nuovi dettagli raccolti dai colleghi spagnoli di “Cadena Cope” i quali focalizzano la loro attenzione su costi e dettagli dell’operazione. Se in un primo momento si era parlato di 100 milioni di euro, nelle ultime ore, la sensazione è che la cifra possa arriva a circa 150 milioni […] L'articolo Juve-CR7, dalla Spagna: 130 milioni al Real, 20 milioni a Jorge Mendes ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ultime notizie/ CR7 - Jorge Mendes rassicura la dirigenza bianconera : Cristiano Ronaldo alla Juventus, ultime notizie sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:54:00 GMT)

L'agente Mendes : "Se CR7 lascia il Real sarà per una nuova sfida" : Continuano senza sosta le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Notizie sempre più insistenti riportano come il campione portoghese potrebbe vestire tra pochi giorni la maglia bianconera.Voci che inevitabilmente mettono in agitazione il Real Madrid, il presidente Florentino Perez e soprattutto i tifosi dei Galacticos. A tessere le fila di quella che viene definita da più parti come l'operazione non solo ...